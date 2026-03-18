El oído del alma

Intérprete creativa del arte de la locución, Mirtha Aleida Fernández constituye un referente en su especialidad: dejó sólidas huellas comunicativas en los oyentes de Radio Enciclopedia

Ella cautiva con sus particulares dones: timbre o color y tesitura. ¿Cómo pude lograrlo sin artificios, de manera natural y empática? Asume roles comunicativos siendo consciente del valor de palabras y visualidades, las construye estimulada por programas, guiones, directores y equipos creativos esenciales en la radio donde es posible ver, imaginar y acompañar a innumerables personas. Ella conocía el secreto de la perenne seducción. Hace gala de disímiles recursos expresivos. Sabe dominar el arte de la locución, entre otros elementos propios del medio de comunicación, el más cálido y sugestivo que existe.

El gesto es obligado en la radio porque inspira al locutor y a quienes escuchan. / Leyva Benítez

La reciente partida física de Mirtha Aleida Fernández nunca la silencia en el olvido. La pensamos en presente. Es una de las voces que ha identificado la programación de Radio Enciclopedia. Desde 1970 aportó su talento en la locución al sistema radial y tres años después llegó a esta emisora de lenguajes particulares: música instrumental ligera de calidad artística, contenidos atractivos y liderazgo total de voces femeninas.

Cada emisión de Interludio inspiró su manera de decir. Esa era su cita para que fuera un espectáculo en intimidad. De lunes a sábado, a las 12 de la noche y a las nueve de la mañana, desplegó la sabiduría al dominar tiempos y espacios. Supo conducir Media hora con su intérprete. ¿¡Quién podía dudar de la sabia elección en un espacio de exquisitas sugerencias!?

Tampoco escapa en el ritmo vertiginoso de la memoria Un lugar en el aire. Mirtha Aleida era el acicate para darte el abrazo, sí, el necesario. Hay que decirlo: asumió personajes y narradores distintos. Demostró la certeza de que era “la” intérprete en la construcción del rol específico.

Su arte al entonar y la exquisita dicción servirán a los más jóvenes de escuela. Pero no solo a la manera de un curso o certificado para hablar en los medios de comunicación audiovisuales, sino desde la perspectiva de generar en la sociedad el correcto decir educado.

Interiorizó el discurso radiofónico desde la ilimitada riqueza expresiva que permite dar fe de elementos verbales y no verbales de la comunicación en el doble carácter y trascendencia como hecho lingüístico y social emitido en una institución de notable impacto en las audiencias: Radio Enciclopedia.

Al ofrecernos el gozo de La Poesía toda, los domingos a las ocho de la noche, sentimos al maestro Eliseo Diego y la belleza conquistada una vez más en Al oído del alma. ¿Por qué te hace feliz mirar la media luna de cantero con sus pulcras vicarias lila, entre los dos enormes algarrobos? No hay por qué sentir tanta dicha de solo mirarlas. No hay por qué, te lo digo. Pero, es cierto, allí en su media luna trémula, solo con ser te confiaron algo que anhelabas.

Así nos llegó Mirtha Aleida Fernández, al oído del alma.