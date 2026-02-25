¿El órgano sobrante?

Aunque el apéndice no es un órgano vital, la ciencia ha demostrado que podría tener funciones secundarias. Sobre el tema indaga Maritza Núñez, de Guantánamo

Durante décadas, el apéndice vermiforme ha sido presentado como el ejemplo perfecto de un órgano inútil: un vestigio de la evolución que no cumple función alguna y solo se hace notar cuando se inflama. Sin embargo, la ciencia contemporánea ha comenzado a desmontar esa certeza, revelando que este pequeño saco adherido al intestino grueso podría tener más importancia de la que se le atribuyó durante siglos.

El apéndice mide entre seis y 10 centímetros, y se localiza en el ciego, al inicio del colon. Su extirpación no parece generar consecuencias graves a largo plazo, por lo que reforzó la idea de que su presencia era prescindible; sin embargo, que un órgano no sea indispensable no significa necesariamente que sea inútil.

Investigaciones publicadas en la revista Journal of Theoretical Biology por el inmunólogo William Parker y su equipo de la Universidad de Duke señalan que el apéndice podría funcionar como un “refugio” para bacterias beneficiosas del intestino. Según estos estudios, en casos de diarreas severas o infecciones intestinales, entre ellas el cólera, cuando la flora bacteriana se ve arrasada, el apéndice ayudaría a repoblar el intestino con microrganismos saludables.

Esta hipótesis se apoya en la anatomía misma del órgano. El apéndice contiene una alta concentración de tejido linfoide, similar al que se encuentra en las amígdalas.

Desde el punto de vista evolutivo, el apéndice tampoco parece ser un simple residuo sin sentido. Un estudio liderado por la bióloga Heather Smith, de la Universidad Midwestern, publicado en la revista Comptes Rendus Palevol, analizó más de 500 especies de mamíferos y concluyó que el complemento ha aparecido de forma independiente varias veces a lo largo de la evolución. Para los científicos, esta recurrencia sugiere que el órgano ofrece alguna ventaja adaptativa relacionada con la inmunidad intestinal.

Investigaciones epidemiológicas han observado patrones llamativos. Un análisis difundido por la publicación Science Translational Medicine indica que las personas sin apéndice podrían tener un mayor riesgo de padecer infecciones intestinales recurrentes por Clostridioides difficile, una bacteria asociada a tratamientos prolongados con antibióticos.

Nada de esto implica que vivir sin él sea peligroso. Millones de personas llevan una vida completamente normal tras una apendicectomía. Pero sí obliga a replantear la narrativa tradicional que lo presentaba como un error de la naturaleza.

La ciencia actual prefiere hablar de un órgano con funciones modestas, aunque reales, cuya utilidad depende del contexto y de las condiciones del entorno. Tal vez no sea una pieza esencial, pero cada vez resulta más claro que tampoco es un simple estorbo biológico.