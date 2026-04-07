El tabaco espirituano está ardiendo mejor

Respuesta que entalla muy bien con lo que necesita el país en este difícil momento

A simple vista pudiera parecer que a los tabacaleros de esta provincia se les torna más fácil ofrecer la respuesta que tanto necesita hoy el país, porque disponen de más recursos, insumos y mejores condiciones para impulsar sus producciones.

La provincia reanima su producción. / Pastor Batista

Todo ello es, precisamente, resultado del empeño que ha venido desplegando ese sector desde antes de que la situación energética, financiera y económica llegara a los niveles actuales.

Recientemente visité áreas dedicadas a ese cultivo en el municipio de Cabaiguán, considerado la locomotora tabacalera del territorio, y regresé sin la menor duda acerca del modo en que se trabaja, tanto allí como en Taguasco, otro puntal que levanta presión.

No era ese el panorama un tiempo atrás, cuando, al decir de la colega Elsa Ramos, “Sancti Spíritus perdió hasta la distinción que la acuñaba como segunda mayor productora de la hoja en el país, detrás de Pinar del Río”, entre otras razones porque en modalidades como la de “sol en palo”, los precios habían dejado de ser estimulantes.

Según análisis, muy bien ha venido la aplicación de un nuevo esquema de financiamiento en las dos últimas campañas, signadas por un incremento en la cantidad de productores y en los niveles de siembra de la hoja, tanto en tapado como “sol en palo”.

Baste saber que, de 600 hectáreas, hace un trienio, se creció a 1 200 y luego a 1 490, realidad que torna viable la intención de llegar a 3 200, de acuerdo con un programa que fija pupila en el 2033.

Los productores buscan cada vez más calidad en la hoja. / Pastor Batista

Los nuevos aires y humos del tabaco espirituano permiten no solo sembrar más. También –sobre la base de incrementos en los ingresos– muchos productores mejoran sustancialmente su situación familiar, además la ciencia y la técnica ganan más espacio y el reaprovisionamiento deviene realidad palpable.

Es bueno conocer: el 70 por ciento del sistema empresarial se beneficia con la instalación de paneles solares y esto representa unos 217.5 kilowatts, en tanto 22 fincas no necesitan del sistema eléctrico nacional para regar, pues lo hacen mediante esa alternativa de limpia energía renovable.

Por otro lado, a la par de la contribución que significa el tabaco, como rubro exportable (con innegable aceptación y prestigio mundiales), la rotación de terrenos o su inteligente aprovechamiento en otros cultivos da cuenta en muchos lugares de producciones con destino a la alimentación, muy bienvenidas por parte de la población, sobre todo en la coyuntura actual, marcada por las conocidas escaseces en contubernio con astronómicos precios.

Los tabacaleros, en fin, tienen más recursos e insumos que otros productores, sí, pero ya no les llegan por aquella “canalita mágica” de décadas atrás. Como suele decirse en jerga popular, “tienen que guayarlos duro”.

Tampoco sucede con ellos lo que sí con otros. Pregúntele a un productor de plátanos cuántas cepas tiene determinada área sembrada y es probable que comience a cancanear. Vaya con un tabacalero y este le responderá al instante, no solo con meridiana precisión, sino también con la consiguiente posibilidad de que usted mismo cuente la plantación… si tuviera alguna duda.