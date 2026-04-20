El talento no está lento

No por casualidad, este 1⁰ de mayo distinguirá de manera especial a los innovadores y racionalizadores cubanos. En Sancti Spíritus sobran razones

Supongo que en otras provincias suceda igual. En Sancti Spíritus no tengo la menor duda de que la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) merece respetuosa reverencia.

En una coyuntura particularmente crítica, cuando algunos podrían perder los ánimos o hasta bajar la espada, los miembros de dicha asociación afincan cada vez más la bota y el cerebro a ras de torno, de proceso tecnológico, de servicios médicos, de poste telefónico o eléctrico, de surco, laboratorio y embalse.

Para comprobarlo, basta asistir a cualquiera de los 22 espacios que, bajo la sugerente denominación de “Expo Soluciones Cuba”, el territorio destina este año a poner sobre la mesa –y a la mano– alternativas que dan respuesta a problemas muy concretos de la producción y los servicios, con incidencia directa en la economía y en la población.

Valga recordar que no se trata de una cita nueva. Desde hace años los aniristas solían organizar un gran encuentro de carácter provincial, con suficiente espacio u oportunidad para exponer los mejores resultados y realizaciones del ingenio y del talento creador en entidades, empresas, organismos, organizaciones e instituciones.

La compleja situación energética, financiera y económica del momento ha impedido mantenerlo así, con aquellas características.

Como renunciar no ha sido jamás el estilo, esta vez los espirituanos han concebido un cronograma de eventos en el que convergen gradual y organizadamente diversas empresas o sectores.

Desde el primero, que aglutinó a actores de la llamada zona industrial, en la Unidad Empresarial de Base No 3, alimentos y bebidas La Estancia (muy conocida por su presencia en la elaboración de compotas, jugos y otros productos), no quedó la menor duda de que la ANIR sigue pisando terreno correcto y seguro.

El evento realizado en La Estancia abrió camino a los demás. Fotos: Pastor Batista Valdés

El modo en que la apicultura espirituana o la empresa cárnica se sobreponen a períodos de sequía o de “torrenciales escaseces materiales”; el trompo manual que con láminas desechadas logró hacer la propia Estancia para mezclar y garantizar productos secos, entre ellos, atol y natilla (con gran aceptación ambos) o la gama de surtidos elaborados por la empresa Matisha con los mismos desechos que antes desperdiciaba, fueron apenas un avance de lo que vendría después en otros escenarios.

Y, en efecto, ni cortos ni perezosos, electricistas, comunicadores, profesionales y otros trabajadores de la salud, personal de electromedicina, educadores, transportistas, han seguido demostrando el valor que en momentos como estos tienen la ciencia y la técnica en la búsqueda de soluciones a problemas muy específicos.

Así razonó con BOHEMIA Ana Isa González Farfán, presidenta provincial de la Asociación: empeño no se circunscribe únicamente a la ciudad cabecera. La agenda ha incluido también a municipios como Cabaiguán, Yaguajay y Jatibonico, para asegurar una mejor organización y mayor participación, de acuerdo con potencialidades de esos territorios.

Es realmente fuerte, la ANIR en la industria azucarera espirituana.

La insistencia para que estén presentes las organizaciones de masas, no responde a un criterio de formal asistencia, sino de aprovechar también la ocasión para que amas de casa, mujeres en general, jubilados, cederistas, campesinos y otros segmentos de la sociedad aporten, intercambien y asimilen.

Conocida es la tendencia a disponer cada vez de menos de recursos e insumos, consecuencia del feroz bloqueo imperial, por un lado, y de insuficiencias o patinazos internos, por otro.

No es secreto que, incluso, numerosas actividades y procesos productivos se han detenido. Visto así el asunto, lo más fácil hubiera sido posponer la Expo, a la espera de “un respiro” en la situación del país.

Nada de eso. La vida demuestra que mientras más difícil se torna el panorama, más soluciones buscan los obreros, técnicos, especialistas e ingenieros, sobre todo allí, donde hay colectivos laborales para cuyos miembros tampoco existe la palabra rendición.