El techo va por Las Tunas

Empresa de Estructuras Metálicas, Comandante Paco Cabrera, produce tejas y “purlin” para la cubierta de viviendas dañadas por el paso del huracán

A buen ritmo sigue avanzando en Las Tunas la fabricación de elementos para cubiertas de viviendas destruidas o cuyos techos resultaron dañados por el paso del huracán Melissa en el oriente cubano.

Junto a las tejas metálicas, estos purlings son fundamentales para cubiertas. / Pastor Batista

Una vez más la vida demuestra cuán importante resulta disponer de reservas, incluso en medio de coyunturas económicamente adversas, como la actual.

Ello le permite al país liberar o destinar unas 1 200 toneladas de bobinas de acero, galvanizadas, en la fabricación de alrededor de 50 300 tejas metálicas, además de casi 8 000 purlings, imprescindibles para techos de viviendas.

El proceso transcurre sin dificultad en una de las líneas de producción de la Empresa de Estructuras Metálicas Comandante Paco Cabrera, Metunas, en el Balcón del oriente cubano.

Según detalla Heiki Morales Pérez, directora adjunta, en las labores intervienen 15 trabajadores de la entidad, quienes laboran entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., con el objetivo de concluir el compromiso no solo en tiempo (aproximadamente 15-20 días) sino también con la acostumbrada calidad.

Hasta el momento, la principal producción de Metunas se ha sustentado en estructuras para la Unidad número 2 de la termoeléctrica de Felton, ubicada en la vecina provincia de Holguín.

Entre esos elementos constan vigas de hasta 30 toneladas, encargo que significó un verdadero reto en el colectivo de esta industria tunera, que no recuerda haber enfrentado una producción de tal envergadura.

La intención es concluir en diciembre esa solicitud de la nación y continuar respondiendo a necesidades del país, en dependencia de prioridades y de los recursos disponibles.

La Paco Cabrera es una de las más importantes y prestigiosas empresas con la que, durante todos estos años, ha contado la industria sideromecánica cubana.