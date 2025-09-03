En Buena lid, el deporte en transformación￼

En los últimos años, varios deportes tradicionales han experimentado ajustes reglamentarios que transformaron su dinámica y atractivo. En el fútbol, la llegada del VAR (Video Assistant Referee) revolucionó la toma de decisiones, reduciendo errores. También se modificó la norma del fuera de juego para favorecer un accionar más ofensivo. En el baloncesto, la revisión del reloj de 24 segundos y la interpretación de las faltas aceleraron el ritmo, aumentando la emoción de los espectadores. El tenis incorporó el sistema de ojo de halcón con el objetivo de dirimir dudas sobre si la pelota entró o salió, agilizando los encuentros. Todas estas medidas buscan deportes más justos, veloces y atractivos para las nuevas generaciones.

AVANCES. Más allá de minimizar fallos humanos, la tecnología promueve transparencia y equidad. Hoy se exploran innovaciones como la inteligencia artificial en el análisis de jugadas en tiempo real y sensores que miden la velocidad del balón o la posición exacta de los protagonistas. El arbitraje evoluciona hacia un modelo híbrido, donde la experiencia humana se combina con la precisión digital, generando confianza en aficionados, atletas y organizadores.

CRECIENDO. Los deportes electrónicos (eSports) modificaron la extensión de este término. Títulos como League of Legends, Fortnite y Dota 2 convocan audiencias millonarias y mueven cifras astronómicas en premios y patrocinios. Plataformas de streaming, entre ellas Twitch y YouTube Gaming, potencian su crecimiento al permitir que millones sigan torneos en vivo. Corea del Sur, Estados Unidos y China lideran esta industria, con ligas profesionales, academias y eventos masivos que consolidan la profesionalización de los practicantes. Además, los eSports abren espacio a la inclusión y diversidad, atrayendo competidores de distintas edades, géneros y nacionalidades. El futuro apunta a una mayor integración con realidad aumentada y virtual, ampliando la experiencia tanto de jugadores como del público. Su reconocimiento formal allana el camino para que los videojuegos competitivos se incorporen al movimiento olímpico.

ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Existen disciplinas y récords tan singulares como sorprendentes. ¿Sabías que la marca de más goles de cabeza en un partido es de seis? En ajedrez, la partida más larga alcanzó 269 movimientos antes del jaque mate. En atletismo hay carreras de obstáculos insólitas, donde los corredores atraviesan charcos o esquivan neumáticos. También existe el fútbol burbuja, que mezcla balompié con enormes esferas inflables, creando un espectáculo distinto y divertido. Ello refleja creatividad, ofreciendo historias fascinantes para descubrir.