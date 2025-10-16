En buena lid (octubre 2025)

MAPLE, ZAYU Y CLUTCH. Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizada por Canadá, México y Estados Unidos, representan a un alce, un jaguar y un águila, animales simbólicos de esos tres países. “Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila estadounidense, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”, informó en un comunicado la FIFA. Como curiosidad, cada uno de estos animales ocupa una posición distinta en el campo. Maple, vestido con los colores rojos de Canadá, usa los guantes característicos de los porteros. Zayu, encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de México y se desempeña como delantero. Por último, Clutch es el clásico centrocampista creador de juego. La siempre esperada competición se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y por primera vez participarán 48 selecciones. ICE ESTARÁ EN EL SUPER BOWL 2026. Uno de los cantantes latinos de moda, Bad Bunny, será el encargado de animar el entretiempo en la próxima final de la National Football League (NFL). Pero Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, quien además fue jefe de campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016, anunció que habrá presencia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) y mostró su descontento con los organizadores del evento. Escribió amenazante: “No hay ningún lugar en este país que proporcione refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos”. Por cierto, Bad Bunny también hizo pública su próxima gira, que le llevará desde Colombia a España, Japón y Bélgica, entre otros países, y no pasará por los Estados Unidos. “ICE podría estar fuera (del concierto)”, dijo el músico puertorriqueño. Contradictoriamente, la NFL anunció que regresará a México, como hizo el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. La disciplina se ha convertido en pasión allí, una prueba de que, en definitiva, el deporte no conoce fronteras. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Yoshinobu Yamamoto vio como el venezolano Jackson Chourio enviaba el primer pitcheo que lanzó más allá de la cerca del jardín derecho, despertando la euforia de la fanaticada local con la ventaja parcial de los Cerveceros. La escena trajo a la memoria la única ocasión en que el derecho japonés había enfrentado a Milwaukee. Tres meses antes, el 7 de julio de 2025 en el American Family Field, cuando no logró salir de la entrada inicial por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas. Aquella noche los Cerveceros consiguieron dos boletos y cuatro hits que se convirtieron en cinco carreras (tres limpias) en apenas dos tercios de entrada. A diferencia de esa salida anterior, esta vez Yamamoto no permitió que el partido se le escapara de las manos. Su primera apertura ante Milwaukee fue la más corta de su carrera en las Mayores; su respuesta en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue la más larga: su primer juego completo como ligamayorista. Yamamoto colgó ceros en los siguientes ¡ocho capítulos! para sellar la victoria de Los Ángeles 5-1 el martes 14 de octubre. Sí, Yamamoto lanzó nueve entradas de solo una carrera. Fue el primer juego completo de un lanzador de los Dodgers en postemporada desde que el dominicano José Lima blanqueó a los Cardenales en 2004. Y lo más impresionante: Yamamoto se convirtió en el primer jugador nacido en Japón en lanzar un juego completo en la historia de la postemporada de la Gran Carpa. (G.M.)