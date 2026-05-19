En línea realidad y fórum científico

En medio de escaseces y limitaciones sin precedentes, profesionales, especialistas, técnicos y demás trabajadores del principal hospital espirituano siguen hallando soluciones

La presentación, en días recientes, de más de 500 ponencias relacionadas con la medicina o con verdaderos “malabares” para su aseguramiento multilateral en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, no dejó la menor duda acerca de dos cosas: primero, el modo en que allí se siguen buscando soluciones y alternativas en favor de la Salud; y segundo, la motivación de su colectivo para presentar las experiencias en el evento científico de la institución.

El aporte del personal de electromedicina ha sido encomiable. / Pastor Batista

A todo lo largo y ancho del archipiélago, hay infinidad de lugares donde se hace mucho en términos de invención, innovación, racionalización y soluciones pero, como dice el campesino, después “cuesta un congo carabalí” resumir lo esencial, preparar una ponencia y presentarla.

No es, por supuesto, el caso del Hospital espirituano, donde sesionaron 36 salones en representación de todas las especialidades, servicios, departamentos, además de espacios especiales para temas de carácter político e ideológico, presencia de la Federación Estudiantil Universitaria y área de cocina comedor, entre otros.

Tampoco esta vez el Camilo Cienfuegos deviene excepción. En todo caso preludio de lo previsto en los próximos días en otras instituciones de Salud en el territorio, con las cuales, por cierto, mantienen fraternales nexos en el ámbito científico, así lo subraya el doctor Omar Moreno Bravo –especialista de segundo grado en Ginecología y Obstetricia, profesor auxiliar, consultante y jefe del departamento docente.

Como se conoce, la Junta Nacional de Acreditación ha certificado durante el último lustro a más de una veintena de servicios, evidencia de las sólidas bases del centro de salud espirituano, en la formación del recurso humano y la calidad asistencial.

Y, obviamente, ese alto nivel de acreditación no es obra de casualidades ni de simpatías; se sustenta en resultados tangibles, apreciados tanto por comisiones de trabajo de visita en la provincia como por cientos y miles de personas que acuden a la institución a recibir atención médica.