Los récords de permanencia humana en el espacio han permitido comprender cómo la microgravedad y el aislamiento afectan al cuerpo y la mente. Acerca del tema indaga Tamara Smith, de Ciego de Ávila

Permanecer más de un año fuera de la Tierra sigue siendo uno de los mayores desafíos de la exploración espacial. Las estandías prolongadas permiten a los científicos comprender cómo la microgravedad afecta al sistema cardiovascular, los huesos, los músculos e incluso las capacidades cognitivas. También aportan información crucial para futuras misiones a Marte, donde los astronautas deberán pasar más de 900 días lejos de casa. A lo largo de las últimas décadas, varios astronautas han llevado al límite la resistencia humana, estableciendo récords que hoy siguen siendo fundamentales en la ciencia espacial.

El caso más emblemático es el del cosmonauta ruso Valeri Polyakov, quien entre enero de 1994 y marzo de 1995 realizó la misión continua más larga de la historia: 437 días y 17 horas a bordo de la estación espacial Mir. Según los registros de la NASA Human Spaceflight Records y los archivos históricos de Roscosmos, su misión fue diseñada específicamente para evaluar si un viaje tripulado a Marte era fisiológicamente posible. Polyakov se sometió a decenas de pruebas médicas y psicológicas, durante y después del vuelo, demostrando que un ser humano puede resistir más de 14 meses en microgravedad sin sufrir daño irreversible. Sus resultados siguen siendo una referencia en los programas espaciales actuales.

El segundo puesto lo ocupa Sergei Avdeyev, también ruso, quien completó 379 días consecutivos en la Mir en 1998. De acuerdo con los datos de la Russian Space Agency, recopilados por la NASA y los análisis posteriores de la ESA (Agencia Espacial Europea) sobre misiones de larga duración, la contribución de Avdeyev fue clave para identificar cómo la radiación acumulada afecta a la médula ósea y al sistema inmunológico. Sus informes médicos revelaron cambios en la densidad ósea y en la regulación del sueño, aspectos que hoy se estudian para desarrollar contramedidas más eficaces.

Antes de sus hazañas, otro dúo dejó una marca histórica: Vladimir Titov y Musa Manárov, quienes entre 1987 y 1988 pasaron 365 días en la Mir. Según la Encyclopedia Astronautica y el NASA Historical Missions Database, su misión es la primera en probar que un ser humano podía sobrevivir en el espacio durante un año completo. Sus investigaciones sobre mareo espacial, atrofia muscular y adaptación sensorial permitieron mejorar los programas de entrenamiento físico y la alimentación a bordo de estaciones orbitales.

Ya en la época más reciente, la Estación Espacial Internacional (ISS) ha sido escenario de misiones prolongadas que, aunque no superan los récords de la Mir, han aportado información científica inédita. La misión de 340 días realizada en 2015-2016 por el estadounidense Scott Kelly y el ruso Mijaíl Kornienko permitió estudiar cambios genéticos, inmunológicos y cognitivos provocados por largos períodos en microgravedad. Informes oficiales del NASA One-Year Mission Research Overview y análisis del Smithsonian National Air and Space Museum detallan que se observaron alteraciones en la expresión génica, inflamación sistémica y modificaciones temporales en la estructura ocular.

A pesar de estos avances, los especialistas advierten que el próximo gran hito será superar con seguridad los 500 días consecutivos, una cifra que se aproxima más a los escenarios reales de una misión humana a Marte. Para ello, las agencias espaciales investigan cómo mantener la salud psicológica en confinamientos extremos, reducir la exposición a la radiación cósmica y cómo evitar la pérdida de masa ósea. Las proezas humanas de Polyakov, Avdeyev, Titov, Manárov, Kelly y Kornienko constituyen la base científica sobre la cual se construyen los planes con la misión de convertir a la humanidad en una especie interplanetaria.