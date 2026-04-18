En todas partes Fidel

La presencia espiritual de Fidel articula el diálogo entre generaciones

El V Coloquio Internacional Patria nos trajo a un Fidel multiplicado. Lo vemos en la estampa mística del combatiente y el gesto indómito del guerrillero de la Sierra; en la visión estratégica del estadista y en la lucidez del incansable comunicador que entendió, antes que muchos, que la batalla de ideas era la madre de todas las batallas.

Patria devino reencuentro espiritual con el hombre que hizo de la palabra su primera trinchera. En paneles, talleres y áreas expositivas, el sentimiento es que Fidel no ha dejado de estar, su presencia se manifiesta de maneras tan diversas como su propio pensamiento.

Fotos. / Yasset Llerena