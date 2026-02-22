Ese Yaguajay de todos

Asociado, por cubanos y por muchos visitantes extranjeros, a la legendaria y popular figura de Camilo Cienfuegos, Yaguajay es ese lugar apacible, hermoso, siempre hospitalario, que todos debiéramos visitar un día.

Nada extraordinario quizás lo diferencie de otras ciudades y pueblos diseminados por el archipiélago cubano. Aún así, Yaguajay tiene su sello peculiar, tal vez en la sencillez de su gente, en el noble sentido de pertenencia, en una historia que no deja de latir, en esas calles e instalaciones que no se rinden ante la dureza con que el tiempo se empeña en lastimarlas, …

Algunas de esas realidades captaron, en apenas unos minutos, el lente. Y BOHEMIA lo ofrece con gusto.

Apacible, Maceo observa el hermoso edificio donde radica el Gobierno del municipio.

Detalle patrimonial.

Ambiente tranquilo a toda hora.

La vida fluye con total normalidad.

Calles limpias.

El Ecomóvil llegó también a Yaguajay.

Educación para todos.

Año tras año y cada día, el homenaje a su Héroe.

Mausoleo a los combatientes del Frente Norte de Las Villas.