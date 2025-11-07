Espacio de unidad y diálogo 

Del 24 al 26 de octubre último se efectuó en la capital italiana el XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa. Los delegados ratificaron el compromiso de apoyo a la patria, bajo el precepto de: “Con todos y para el bien de todos”; homenajearon al Apóstol y a Fidel

Dos hechos de particular trascendencia marcaron la realización de ECRE ROMA 2025: la marcha de apoyo a Cuba y contra el bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico de Estados Unidos contra nuestro país, y el saludo del papa León XIV tras la Oración Ángelus del domingo desde el Palacio Apostólico a los fieles y feligreses congregados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El recorrido por las calles romanas tuvo su punto de partida en el monumento al patriota Giuseppe Mazzini, en la Plaza Ugo de La Malfa, desde donde partieron hasta la embajada de Cuba en la capital italiana.

Junto a los cubanos desfilaron italianos representantes de organizaciones solidarias con Cuba y también turistas que se sumaron a lo largo del itinerario: todos corearon consignas por el fin del bloqueo estadounidense.

Una vez llegados a la sede diplomática colocaron una ofrenda floral ante el busto de José Martí, acompañados por Mirta Granda Averoff, embajadora de Cuba en Italia, San Marino y Malta; Ana Teresita González Fraga, directora general de asuntos consulares y atención a Cubanos Residentes en el exterior; Enrique Alemán Gutiérrez, director del grupo gestor del proyecto sociocultural Cabildo Quisicuaba; e Indira Fajardo Ramirez, directora del Instituto Cubano de la Música.

A la par del encuentro anual, tuvo lugar la cuarta edición del festival cultural “Cuba va conmigo”, con una muestra de todas las manifestaciones del arte nacional, en la cual se destacó una rueda de casino, y se realizaron otras actividades como parte del programa previsto.

Fortalecer los vínculos con el país que los vio nacer

El programa del ECRE concluyó con la visita al Vaticano y los delegados fueron saludados por el papa León XIV. / Cortesía del Comité Organizador del ECRE

En una intensa jornada de trabajo se analizaron varios tópicos esenciales con la finalidad de fortalecer los vínculos con el país que los vio nacer, en especial, lo relacionado con los documentos migratorios. Según el sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores, los debates del encuentro “reflejaron un ambiente de fraternidad y consenso, en el cual se enfatizó que la relación con la comunidad emigrante constituye un proceso continuo e irreversible, basado en los principios de la soberanía e identidad nacional, que defiende a la Revolución”.

Personalidades residentes en el Viejo Continente y en Cuba intercambiaron acerca del papel de las asociaciones de quienes viven en el exterior en la divulgación y defensa de la identidad cultural. También se analizaron las afectaciones causadas por el asedio económico y el papel de la solidaridad, de lo cual es una muestra la brigada médica cubana en Italia.

De modo particular se abordó el ideario martiano, su vigencia y el trabajo con las nuevas generaciones. Un momento trascendental lo constituyó la información general sobre el proyecto “Martí ilumina los 100 años de Fidel”, un homenaje propuesto por los residentes en el exterior, –sobre todo en Europa– para celebrar el centenario del Comandante en Jefe, el 13 de agosto de 2026.

La iniciativa surgió de varias asociaciones de cabecera: una de España, “100 x 100 Cubano”, cuya dirección está a cargo de Bárbara Marín Prada; una de Holanda, “Cuba en mi alma”, al frente de la cual está Luz Marina Torres Valiente; y la otra, en Italia, dirigida por Niurka Berta Pico Parra, quienes desde el exterior están vinculadas a la ayuda y solidaridad con Cuba.

Vaticano: saludo del Papa

Como colofón de la provechosa reunión, estuvo en el programa la visita al Vaticano. Estar presentes en la Plaza de San Pedro, mientras en su Oración Mariana del Ángelus el papa León XIV enviaba un mensaje abogando por la paz y la armonía; por la humildad por encima de la soberbia, y la prevalencia de la generosidad, antídoto contra las manifestaciones de egoísmo, fue un privilegio del que no todos pueden dar testimonio.

Esa mañana marcó a muchos en su fe y en las batallas por un mundo mejor. En sus recuerdos quedan las palabras del sumo pontífice: “Saludo a todos ustedes, peregrinos que vienen de Italia y de diferentes partes del mundo, en particular, de Logroño, en España; San Pedro, de Paraguay; Recreo, en Brasil, y Cubanos Residentes en Europa…”.

En ese momento, el temperamento caribeño se impuso, y en medio de la solemnidad del momento, no pudieron evitar tomarse de las manos y sonreír, porque, al decir de una delegada al ECRE, “sentimos como si estuviéramos cerca del Olimpo”.