Fidel en Ciego de Ávila y más allá

Un libro de extraordinario valor para actuales y futuras generaciones fue presentado en Ciego de Ávila

No porque haya sido presentando en otros espacios, o porque se trate de un texto por ahora en soporte digital, el libro Fidel en Ciego de Ávila, cronología comentada del historiador José Martín Suárez Álvarez, atrajo menos interés en el siempre acogedor patio del Museo Provincial Coronel Reyes.

Con una amplia representación de la sociedad avileña, entre ellos historiadores, investigadores, docentes universitarios, estudiantes, artistas e intelectuales, conservadores patrimoniales, periodistas y combatientes de la Revolución Cubana, en el auditorio se despertó curiosidad e interés por una obra que reverencia muy bien el centenario del Comandante en Jefe.

Ángel Cabrera, Historiador de la Ciudad, resaltó el valor histórico del libro.

Tal y como recalcaría Amaury Musa Lara, prologuista del libro, en ningún momento Fidel fue un visitante ocasional en el territorio avileño porque siempre su presencia en la provincia fue de arduo trabajo, exploración de potencialidades, búsqueda de solución ante los problemas, implementación de ideas o proyectos para el desarrollo…

Por su parte, Ángel Cabrera, Historiador de la Ciudad, subrayó la incansable labor de investigación desarrollada por José Martín Suárez, autor de ese y de otros libros que devienen oportuna y obligada referencia en el terreno histórico, no solo para los avileños sino también más allá de las fronteras de la provincia.

José Martín Suárez, una vida consagrada a la historia.