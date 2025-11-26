Fidel es un país

Nueve años después, el mejor homenaje no es el recuerdo, sino la práctica.

A nueve años de su partida, el regreso fue simbólico. La escalinata de la misma universidad donde se forjó como revolucionario acogió el homenaje al eterno Comandante en Jefe. Fue la prueba de que su obra trasciende a sí misma, su legado ya no es solo suyo, es de Cuba y de los millones para los cuales sigue siendo referente en el mundo.

El Alma Mater fue memoria y compromiso. El homenaje al líder que construyó una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes fue un acto de ratificación colectiva. Fue una proclama de que su obra es el cimiento sobre el cual seguimos construyendo el presente y el futuro de la Patria.

Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas pronunció las palabras centrales del acto.

Junto al primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, otros miembros del Buro Político, y dirigentes del Partido y el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) , organizaciones de masas, estudiantiles y sociales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, estudiantes, así como personalidades de diversos ámbitos, en la histórica escalinata de la Universidad de La Habana se desarrolló la velada político cultural donde el pueblo habanero recordó aquel 25 de noviembre, de hace nueve años, que estremeció el alma de la Patria.

La multitud presente ratificó que en tiempos turbulentos remitirnos a su legado, beber de sus luchas y refugiarnos en sus ideas es imprescindible. Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, al pronunciar las palabras centrales del acto recordó al Fidel que vive en todos “Hoy no hablamos solo de un hombre. Hoy evocamos un símbolo que se hizo carne en nuestra historia. Recordamos a nuestro Fidel y, al hacerlo, recordamos la certeza viviente de que los pueblos, cuando se levantan, pueden cambiar el curso de las estrellas. Él fue la esperanza hecha verbo, hecho acción, hecho montaña y victoria”

El homenaje al invicto líder fue un acto de ratificación colectiva.

Desde la histórica escalinata la dirigente juvenil también hizo resonar las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruiz cuando expresó: “Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente”, asimismo llamó a honrar su legado con la voz vibrante del compromiso siempre joven.

«Sus ideas, que han hecho posible levantar este bastión de dignidad y justicia, seguirán guiándonos, porque su ejemplo no es una reliquia del pasado, es la brújula que nos guía hacia el futuro que construimos”, dijo Estévez Echevarría con la convicción de que Fidel siempre estará aquí, caminando entre nosotros, inspirando esperanza y, junto a él, esta juventud a la que confió la Patria.

El pueblo habanero honró el legado de Fidel.

Fidel fue un estandarte de dignidad y resistencia. Su desaparición física jamás significó ausencia, en ese sentido la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC rememoró que «Fidel nos convocó a ser protagonistas y a no esperar que otros construyan el futuro por nosotros». Al mismo tiempo, instó a la juventud, en la que el líder siempre creyó, a que no dejen morir en su centenario al líder que tampoco dejó morir al Maestro.