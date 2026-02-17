Fidel Vivo: Una presencia inagotable

La emotiva muestra que acoge la Galería Dodecaedro en BOHEMIA destaca el valor de hacer memoria, urgencia imprescindible para todos los tiempos

La capacidad simbólica de toda una época vuelve en es-tas imágenes para alertar sobre su legado vívido. El relato estimula los apetitos del razonamiento en profundidad; lo precisamos hoy, aquí, ahora; pues el mundo continúa avasallado por el fascismo que impone Estados Unidos.

Al ver e interpretar parte de lo acontecido en Cuba, varias generaciones comprenden el pensamiento implícito en un contar sobre parte de lo sucedido y cómo es preciso defenderlo desde el alma, la conciencia y las acciones.

Queda registrado, mediante la curaduría realizada por el artista del lente Yasset Llerena, el valor de la cronofotografía; este concepto visual permite ilustrar y compartir secuencias sobre hitos relevantes de la historia en el ámbito nacional y el mundo.

Conmueve la exposición Fidel Vivo. Describe una perspectiva sociológica signada por el acto de pensar el universo icónico descrito durante el curso de relatos históricos y contemporáneos. Él es un protagonista imperecedero e inagotable.

Motiva a conocernos y reconocernos, habla a la mayoría sin límites de espacios, idiomas y fronteras. Sin duda, la fotografía constituye un instrumento esencial en la construcción de la imagen política, social y cultural de nuestro país a través de las distintas formas en que se comparten los relatos acontecidos.

Los pioneros cubanos conociendo nuestra historia. /Gilberto Rabassa

Cultura de la Resistencia

De ningún modo existe una fortuna mayor que meditar sobre el pasado en presente. El poder de síntesis concebido por el maestro Raúl Corrales patentiza el memorable sentido de lo que ocurrió en el acto presidido por Fidel Castro Ruz para anunciar la Primera Declaración de La Habana (1960).

Fotorreportero y artista del lente, dualidad que no siempre coincide en la actualidad, demostró con su estilo las asociaciones de imágenes en una escena difícil de olvidar. Cada espectador incorpora al aprendizaje personal al “ver” –que es una construcción cultural–, y socializar la grandeza espiritual en virtud de valores éticos y estéticos.

Hay que hacer memoria. /Gilberto Rabassa

Su capacidad para perpetuar la permanencia de una “fugaz” aparición dejó constancia de lo que las mayorías necesitan conocer hoy.

Nunca olvidar. Esta premisa es asumida por los pioneros cubanos ante la muestra expositiva. Son conscientes de que la fotografía no representa, sino que acontece en forma de luz y les fascina la posibilidad de poder haber estado allí.

Hacer memoria: El tiempo de la imagen es un tiempo en movimiento. Narra, aporta evidencias, diseña su propio lenguaje en los planos de contenido y expresivos.

Baluartes del pensamiento humano

Los momentos secuenciales de antes, ahora y después muestran constancia del avance de Fidel junto a Raúl y el Che. La cognición del imaginario traza huellas perpetuas en el escenario de la visualidad presentado en esta muestra.

Recordando detalles, emociona al martiano raigal que es nuestro Comandante en Jefe. El liderazgo de su permanencia nos dice que la épica es una realidad ancestral y presente.

Símbolos de ideas y acciones. /Autor no identificado

Nemesia revive en la instantánea: Nunca olvidamos los bombardeos que cercenaron la vida de su familia y de tantos cubanos. Ella es memoria cierta.

Sí, necesitamos rememorar para decirle al mundo que existe nuestra verdad de justicia social y defensa identitaria de lo nuestro.

Detalles redescubiertos por los espectadores. /Gilberto Rabassa

No por azar, Fidel se comunicó con Cuba y el mundo en el espacio televisual Mesa Redonda. Estuvo y está junto al pueblo por ser él mismo un país.

Reconoció que el Comandante Hugo Chávez “es el mejor amigo de Cuba”. Estudiar las imágenes y todo lo que las connota permite leerlas como textos. La percepción visual es pensamiento. De acuerdo con Susan Sontang: “Las fotografías que todos conocemos son en la actualidad parte constitutiva de lo que sociedad ha elegido para reflexionar”.

Sirva esta narrativa discursiva como homenaje para hacer patente a Fidel Vivo: Una presencia inagotable.

Nuestro Fidel estudió y cultivó siempre el pensamiento de José Martí. /Autor no identificado

Fidel y Raúl junto a Nemesia, sobreviviente de los bombardeos realizados en Girón por mercenarios de Estados Unidos. /Raúl Abreu

Informar al pueblo, una prioridad de Fidel. Lo acompaña el doctor José Rubiera. /Autor no identificado