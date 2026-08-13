Fidel y Raúl: cabalgata por la vida

La gala político-cultural por el Centenario de Fidel y la clausura del I Coloquio Internacional Fidel: Legado y Futuro se celebraron con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana

Los ojos, las manos, el ejemplo y la obra del Comandante en Jefe se vieron multiplicados en sus hijos, así como en imágenes, anécdotas y palabras dedicadas a los niños y a todos los cubanos. La gala política y cultural, efectuada en el teatro Karl Marx, se convirtió en una celebración y un homenaje a Fidel Castro Ruz el 13 de agosto, día en que habría cumplido 100 años.

​En las primeras filas se encontraban el General de Ejército Raúl Castro Ruz y algunos de los que acompañaron al líder histórico en esta cabalgata eterna por la vida, como Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura. Una travesía iniciada en Birán, que pasó por las escuelas, las calles de Santiago de Cuba, las universidades, el Moncada, el yate Granma, la Sierra Maestra y Girón: símbolo de una Revolución forjada con manos humildes.

​​Las palabras centrales estuvieron a cargo del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien reconoció el éxito del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, al cual asistieron más de 1500 amigos de varias latitudes, convocados por la permanente guía de quien sigue marcando el rumbo con banderas de dignidad y soberanía frente a los vendavales del imperio norteamericano y sus gobiernos lacayos.

Díaz-Canel calificó esta celebración fidelista como otra proeza lograda a golpe de voluntad. /Ricardo R. Gómez Rodríguez

​Asimismo, instó a socializar las ponencias, aportes y debates, y felicitó al Centro Fidel Castro y al Departamento Ideológico del Comité Central, organizadores del encuentro recién concluido. En medio de la crudeza del cerco recrudecido por Estados Unidos, calificó esta celebración fidelista como otra proeza lograda a golpe de voluntad.

​Entre gritos del auditorio de ¡Cuba no está sola! y ¡Fidel vive!, el presidente señaló que ser fidelista no es profesar una fe ciega, sino asumir una honorable actitud ante la vida y definirse como luchadores antimperialistas permanentes en contra de todas las injusticias. Añadió que cientos, miles, millones de personas de diversas edades están ensanchando su legado para emprender nuevas rutas en la batalla por el futuro: sin rendirse, sin venderse, sin traicionar y sin someterse.

​Durante un espectáculo de la compañía infantil La Colmenita, ambientado en un supuesto campamento de exploradores, subieron al escenario destacados deportistas como Ana Fidelia Quirot, Pedro Luis Lazo, Frederich Cepeda y Omara Durand, llevados de la mano por los niños que actuaban como sus guías.

La compañía infantil La Colmenita brindó su arte a los asistentes. /Ricardo R. Gómez Rodríguez

​Junto a ellos, los Héroes de la República de Cuba Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo leyeron cuentos y poemas en nombre de los conocidos como Los Cinco Antiterroristas. También levantó su brazo el joven Elián González y actuaron renombrados artistas.

​Se compartieron anécdotas de Hugo Chávez, considerado el mejor amigo de Cuba, y el relato del Comandante en Jefe sobre cómo enfrentar al imperialismo, comparándolo con la ocasión en que se enfrentó a una picúa bajo el mar, yéndosele encima.

En las primeras filas se encontraba el General de Ejército Raúl Castro Ruz. /Ricardo R. Gómez Rodríguez

​Un material audiovisual sorprendió al público: el galope solitario de un fuerte corcel blanco por los escenarios históricos de Cuba (Birán, Santiago, el Moncada, la Sierra). Poco a poco, se le fueron sumando otros caballos en un trote permanente y veloz.

​Finalmente, Carlos Alberto Tin Cremata, director de La Colmenita, rodeado de niños y vítores, empujó la silla de ruedas de un combatiente, cuyo nombre se omitió, pues representaba a cualquiera de aquellos que forjaron el presente arriesgando sus vidas.

En el homenaje al Centenario de Fidel estuvieron también integrantes del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil.