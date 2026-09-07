FIHAV 2026 combinará actividades virtuales con foro de negocios presencial

El evento combinará una amplia plataforma virtual con rondas de negocios en su jornada de clausura

La edición 42 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) se desarrollará del 24 al 26 de noviembre bajo un formato híbrido, concebida en esta ocasión como una Edición Especial, según informó el Comité Organizador durante una conferencia de prensa celebrada este 4 de septiembre.

En la convocatoria oficial, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) y presidente del evento, explicó que ante el complejo contexto económico del país, derivado de la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos, se decidió adaptar el certamen dada su importancia estratégica.

El foro, consolidado desde 1984 es la mayor bolsa comercial multisectorial de Cuba y el Caribe, buscará mantener el intercambio con el empresariado, favorecer nuevas alianzas y brindar actualizaciones sobre la implementación de las actuales transformaciones económicas y sociales. Asimismo, se ratificó el interés de continuar fortaleciendo los vínculos de negocios con los cubanos residentes en el exterior.

La participación virtual tendrá como sede principal la plataforma web www.cuba.feriahabana.cu. En este entorno digital, las delegaciones oficiales y los expositores podrán exhibir productos y servicios, realizar lanzamientos, y participar en conferencias y seminarios. Con el objetivo de facilitar la concertación de acuerdos, esta plataforma continuará activa durante los 30 días posteriores a la clausura oficial de la feria.

Por su parte, la jornada del 26 de noviembre reservará un espacio presencial en el Palacio de Convenciones. Allí se realizará la presentación actualizada de la Cartera de Oportunidades de Negocios con Capital Extranjero, con un enfoque dirigido a proyectos concretos.

Este espacio físico acogerá además una Ronda de Negocios que permitirá a las empresas presentar propuestas, buscar opciones de encadenamiento y sostener encuentros directos entre empresarios nacionales, cubanos residentes en el exterior y actores extranjeros que se encuentren en el país.

Sobre la participación internacional, las autoridades del sector precisaron que, si bien el complejo escenario económico supone la ausencia de algunas entidades habituales, se prevé la llegada de nuevos actores al mercado cubano, atraídos por un evento que históricamente congrega a representantes de más de 60 países.

La convocatoria para inscribirse permanecerá abierta del 15 de septiembre al 15 de noviembre. De esta forma, FIHAV reafirma su papel como uno de los principales espacios para promover productos nacionales, impulsar las exportaciones y captar inversión extranjera.