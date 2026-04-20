Girón se expande

Como confirmación de este espíritu, el lente de BOHEMIA ofrece a sus lectores estas imágenes, tomadas en la histórica tierra del Yayabo.

Por todo el archipiélago –y más allá–, Girón volvió a expandirse este domingo, justo cuando se cumplen 65 años de la histórica epopeya del pueblo cubano frente a la invasión mercenaria organizada desde Estados Unidos. Miles de personas se congregaron en todo el país para evocar el triunfo, condenar el bloqueo, rechazar la guerra, ratificar la vocación de paz y firmar una convocatoria que sigue siendo un rotundo “Sí por Cuba”.

Encabezados por las máximas autoridades del territorio, los espirituanos subrayaron su determinación de no detener jamás la marcha que instó el Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, una marcha que debe perdurar para todos los tiempos; mantener el paso y no retroceder nunca, “para que las futuras generaciones encuentren en el sacrificio de hoy la brújula segura de su destino”, como expresara el héroe.

Como confirmación de este espíritu, el lente de BOHEMIA ofrece a sus lectores estas imágenes, tomadas en la histórica tierra del Yayabo.