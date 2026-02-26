Habemus papam también en la filatelia

¡Bienvenidos a nuestra sección de Filatelia! Aquí, los amantes de los sellos encontrarán un apasionante mundo de historia y arte en miniatura. Desde colecciones raras hasta novedades internacionales, exploramos la belleza y el significado detrás de cada estampilla

Por. / Juan Hernández Machado

Habemus papam (tenemos papa) eran las dos palabras que millones de personas en el mundo querían escuchar luego del fallecimiento de Benedicto XVI.

Todos los que en el orbe tienen a la religión católica y su papa como temática filatélica también pueden decir esas palabras porque el Servicio Postal del Vaticano les aportó el 27 de mayo de 2025 la primera emisión con la imagen del papa León XIV.

Primera emisión postal con la imagen del papa León XIV

Se hicieron 390 000 ejemplares de cuatro valores: los de 1.25 y 2.45 euros, respectivamente, muestran al Sumo Pontífice en el balcón de la Basílica de San Pedro en día 8 de mayo, inmediatamente después de su elección.

Los dos restantes, por valores de 1.30 y 3.20 euros, lo exponen durante una misa en el Colegio de Cardenales en la Capilla Sixtina, el 9 de mayo.

Estas piezas llevan en su parte superior el nombre del papa en latín y en la parte lateral derecha “Anno I S.P. MMXXV” para reflejar el año 2025, el primero de su Pontificado.

Sin duda una bella y colorida emisión con la cual iniciar la colección correspondiente a este nuevo máximo representante de la Iglesia católica en el mundo.