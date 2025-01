¡Hablemos de béisbol!

Cuba perdió ante Colombia en la Serie del Caribe; no podremos asistir a la Copa Antillana (por las visas); ya tiene fecha la Liga Élite

Este lunes quedó mucho pan por rebanar en el béisbol, con tres noticias importantes: la más urgente, esa que dispara las presiones arteriales, fue que… ¡perdimos esta noche otra vez en la Serie del Caribe de Béisbol!

El zurdo Oddy Núñez fue el pitcher ganador. / cdndeportes.com.do

Y, para colmo, con el segundo nocao consecutivo que sufrimos en Nicaragua.

Voy a ser sincero: me equivoqué. Pensé que los Leñadores de las Tunas no perderían contra Colombia. Pero aquí estamos.

Voy con algunos apuntes:

● Los sudamericanos, representados por los Caimanes de Barranquilla, llegaron sin ninguna victoria, incluso con una derrota ante Argentina. Antes de este partido habían anotado solo ocho carreras. Su abridor, el zurdo Oddy Núñez, conocido por su descontrol (30 bases por bolas en 45.2 entradas en la Liga Mexicana), logró llegar hasta el último out.

● Se repitió la misma película: los lanzadores abridores cubanos mal, y los relevistas también.

● La famosa ofensiva de los Leñadores sigue con las hachas sin filo: en el cuarto inning no habían sacado la bola del cuadro, y en este desafío solo lograron cuatro hits.

● Tres jugadores dejaron caer una pelota entre ellos por falta de comunicación.

● Fue el tercer revés en cuatro salidas de los Leñadores.

● Números finales: Colombia 12 carreras, 15 hits, 0 errores; Cuba 1 carrera, 4 hits, 2 errores.

● También me equivoqué en algo más. Un colega de BOHEMIA, Víctor Manuel Falcón García, jefe de Edición Artística, en uno de sus acostumbrados pronósticos acertados, me comentó que no esperaba una buena actuación. Le dije que no estaba de acuerdo. Tenía razón él.

Copa Antillana

En la tarde de este lunes, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) dio a conocer una sensible información en la que se mezclan política y deportes.

Nota de Prensa:

Lunes, 27 de enero de 2025, 2:20 p.m.

Estimados:

Lamentamos informar que la Federación Cubana de Beisbol y Softbol ha considerado imposible garantizar la presencia de un equipo Cuba en la Copa Antillana de Béisbol, convocada del 21 al 23 de febrero en Aguadilla, Puerto Rico.

La razón está relacionada con las exigencias vigentes para Cuba en cuanto a la tramitación de visado hacia Puerto Rico. Esto implica, entre otros requerimientos, iniciar la solicitud con una antelación a la que nos resultó imposible ajustarnos tras la ratificación oficial de la convocatoria del evento.

Reiteramos nuestro aprecio por su sincero interés en contar con Cuba para esta competición y les deseamos éxitos en esta y futuras ediciones.

La Habana, 27 de enero de 2025.

Federación Cubana de Beisbol y Softbol

La III Liga Élite

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol y la Comisión Nacional de ese deporte informaron que la III Liga Élite comenzará el 15 de marzo, en el estadio Julio Antonio Mella, de Las Tunas, campeón nacional.

Se repetirá la fórmula de 40 juegos para cada conjunto, con play-offs a dos subseries de siete duelos a ganar cuatro.

En la contienda participarán seis equipos, con 32 integrantes cada uno (22 de la provincia clasificada y 10 refuerzos): Pinar del Río, Industriales, Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

La etapa clasificatoria se desarrollará entre marzo y abril, mientras que la postemporada se disputará en mayo.

Para ayudar a salir a nuestro deporte nacional de esta crisis, la Liga Élite, que también ha sido criticada y cuestionada, necesita esta vez mostrar otra cara.

Volviendo a la Serie de las Américas, la atención se centra en el partido de la tarde de este martes, a las tres, cuando los Leñadores enfrentarán al Club Daom, de Argentina.