Hacer IA en Cuba

Investigadores y estudiantes impulsan el desarrollo nacional de la inteligencia artificial mediante modelos y aplicaciones propias, sus iniciativas demuestran el potencial del conocimiento local frente a los desafíos pendientes en la materia

Mientras el mundo asiste atónito a una carrera multimillonaria por el dominio de la Inteligencia Artificial (IA), con gigantes tecnológicos gastando fortunas en servidores y procesadores, en Cuba el algoritmo se escribe bajo otra lógica: la de la resiliencia.

En la Universidad de La Habana una iniciativa busca responder una pregunta bastante concreta: ¿puede una IA comprender mejor el modo de hablar, escribir y expresarse de los cubanos?

CecilIA busca adaptar los modelos de lenguaje a las particularidades del contexto cubano. / telesurtv.net

La respuesta todavía está en construcción. Se llama CecilIA, un modelo de lenguaje desarrollado por profesionales del Grupo de Inteligencia Artificial de la Facultad de Matemática y Computación del centro habanero de altos estudios.

La propuesta comenzó a darse a conocer públicamente en 2025, como parte de una línea de trabajo orientada a adaptar las tecnologías de procesamiento del lenguaje al contexto lingüístico y cultural cubanos. Según la información publicada por sus propios desarrolladores, CecilIA se basa en el modelo español Salamandra 2B y ha sido sometida a un proceso de preentrenamiento continuo con textos cubanos.

En otras palabras, el objetivo trasciende la simple construcción de un sistema generador de texto en español. La intención apunta a permitir a un modelo lingüístico identificar particularidades propensas a perderse ante el uso de herramientas entrenadas fundamentalmente con grandes cantidades de textos internacionales. Entre sus posibles usos aparecen tareas como generación y continuación de textos, reconocimiento de entidades, traducción y comprensión del español cubano.

El proyecto tiene, además, una particularidad importante: no se construyó desde cero. Los desarrolladores explican que Cecilia 2B parte de Salamandra 2B y posteriormente fue sometida a un entrenamiento adicional con datos cubanos. El resultado, por tanto, es una adaptación especializada de una arquitectura preexistente. No se trata de un modelo de lenguaje gestado íntegramente a nivel local.

Esa precisión importa porque ayuda a entender mejor qué significa, en la práctica, hablar de IA desarrollada en el país. En ocasiones, la expresión puede sugerir una infraestructura tecnológica comparable a la de los grandes laboratorios que entrenan modelos con enormes cantidades de datos y capacidad de cómputo. La realidad es más heterogénea: puede tratarse de desarrollar un modelo propio, adaptar uno existente, crear un sistema especializado o aplicar técnicas de aprendizaje automático a un problema concreto.

Previamente el país había dado un paso fundamental hacia su soberanía tecnológica al presentar SocIA, su primera plataforma nacional de IA, creada por la empresa cubana Avangenio.

Capaz de procesar información en diferentes formatos, esta herramienta busca acelerar la modernización tecnológica de entidades tanto nacionales como foráneas. Su mayor diferencial radica en la capacidad de acoplarse a plataformas de gestión extendidas como Versat, Odoo, NOSWork y ERPNext, asumiendo flujos operativos de alta complejidad.

En Cuba existen capacidades de investigación precedentes al actual auge de la IA generativa. El Grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad de La Habana, por ejemplo, declara líneas de trabajo en procesamiento y análisis del lenguaje natural, aprendizaje automático y sus aplicaciones, metaheurísticas para problemas complejos y robótica.

Por otra parte, la inteligencia artificial ya se está aplicando de forma práctica para dar respuesta a desafíos específicos.

Este es el caso de Alic.IA, un asistente legal desarrollado por dos profesores de la Universidad de Cienfuegos: la jurista Yoruanys Suñez Tejera y el especialista en informática y matemáticas Boris Pérez Cañedo.

A diferencia de un modelo generalista, Alic.IA fue diseñado específicamente para trabajar con información jurídica cubana, explicaron al periódico Granma sus desarrolladores.

Según indicó Suñez Tejera en una entrevista para Travel Trade Caribbean : “Alic.IA tiene varias funciones y una de ellas es actuar como un chatbot especializado en derecho penal. Ella responde preguntas sobre derecho penal general, penal especial, procesal penal, criminalística, criminología y medicina legal. Usted le hace una pregunta y ella, con los materiales, la base de datos que tiene, una base de datos muy amplia, que proviene de la legislación existente en Cuba, de disposiciones del Tribunal Supremo, sentencias del Tribunal Supremo y textos de autores cubanos actualizados, responde. Además, te cita la fuente de la cual obtuvo esa información (…)”

Proyectos como Alic.IA evidencian cómo la inteligencia artificial a nivel nacional trasciende la teoría para convertirse en una herramienta de impacto práctico. Al adaptar estas tecnologías a las necesidades reales y al marco regulatorio del país, los desarrolladores locales demuestran que el verdadero valor de la innovación no está en la complejidad del modelo, sino en su capacidad para resolver problemas concretos, optimizar procesos especializados y democratizar el acceso al conocimiento.

Algunas soluciones tecnológicas iniciadas hace unos años tampoco quedaron necesariamente en aquella primera etapa. Es el caso de BRasa, un sistema conversacional presentado en 2023 por investigadores cubanos y utilizado entonces como soporte de plataformas como ENZONA.

Su evolución puede seguirse también en la literatura científica, pues sus desarrolladores publicaron la propuesta de un ecosistema de sistemas conversacionales híbridos capaz de combinar modelos de lenguaje con arquitecturas basadas en reglas y otras técnicas de IA.

Una estrategia todavía en construcción

A su vez, el respaldo oficial hacia la IA se intensifica. En 2025, se presentó la Estrategia de desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial en Cuba, integrada en la política de transformación digital. El documento establece seis ejes principales: ética y marco normativo; capital humano; aplicaciones y servicios; administración pública; ciencia e innovación; y comunicación social, indica el sitio web oficial de la Presidencia y el Gobierno de la República de Cuba.

Durante la presentación de la Estrategia de desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial en Cuba. / presidencia.gob.cu

El documento plantea también una incorporación gradual de la IA a distintos procesos, con prioridad para aquellos con repercusión en la economía y el bienestar social.

La estrategia reconoce, al mismo tiempo, el conjunto de capacidades aún pendientes de fortalecer. En las discusiones alrededor de su puesta en marcha se ha señalado la necesidad de ampliar la infraestructura tecnológica, elevar la formación especializada y favorecer una cultura capaz de aprovechar estas herramientas con sentido crítico y responsabilidad.

Ese contraste entre capacidad científica y condiciones materiales constituye uno de los elementos centrales. Existe personal formado, experiencia acumulada en universidades y centros de investigación, además de proyectos capaces de demostrar aplicaciones concretas. Sin embargo, el avance depende también de factores menos visibles: disponibilidad de equipos especializados, acceso a grandes volúmenes de datos, capacidad de procesamiento, almacenamiento, conectividad, electricidad y recursos destinados a la innovación.

La propia experiencia de CecilIA ilustra una de las vías seguidas por los desarrolladores cubanos: aprovechar una arquitectura ya existente y orientar su entrenamiento hacia contenidos y necesidades nacionales. Esta estrategia permite reducir parte de las exigencias asociadas con la creación de un modelo desde cero, aunque no elimina los retos vinculados con el cómputo, la actualización de los datos y la evaluación permanente de sus resultados.

También resulta necesario medir estos avances sin caer en triunfalismos ni en una visión excesivamente pesimista. Las iniciativas desarrolladas desde el país demuestran una capacidad investigativa capaz de trabajar en un campo tecnológico de enorme complejidad. Al mismo tiempo, muchas iniciativas todavía se encuentran en etapas experimentales, requieren mayor validación y enfrentan obstáculos capaces de ralentizar su expansión.

Por ahora, la inteligencia artificial desarrollada en el país parece encontrarse más cerca de los laboratorios, las universidades y los proyectos especializados que de una adopción masiva. Allí reside precisamente el interés de seguir su evolución: observar cómo se intenta construir soluciones propias dentro de un escenario tecnológico exigente, identificar los espacios donde ya aparecen resultados y reconocer las barreras aún pendientes.

El futuro de esta tecnología dependerá del talento disponible y también de las condiciones capaces de convertir ese conocimiento en herramientas sostenibles. En medio de una transformación tecnológica acelerada a escala internacional, Cuba comienza a definir su propio recorrido. Todavía es pronto para saber hasta dónde llegará, pero ya existe una experiencia científica sobre la cual continuar trabajando.