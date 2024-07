Intercambió Presidente cubano con asistentes a encuentro de solidaridad

Consenso total en contra del bloqueo y la inclusión de Cuba en lista de países que patrocinan el terrorismo, así como el genocidio israelí en Gaza

En la justa y solidaria medida de un 26, entalló el encuentro este jueves, en Sancti Spíritus, de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, con unos 135 activistas de varios proyectos de solidaridad en Europa, Estados Unidos y América, junto a jóvenes extranjeros que estudian en nuestro país.

Como punto de convergencia, la totalidad de las intervenciones de los visitantes reiteraron la condena al bloqueo estadounidense contra Cuba, a la irrespetuosa decisión de mantenerla injustamente en la lista de países patrocinadores del terrorismo y a la masacre que Israel continúa cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza.

Foto./ Pastor Batista.

Tras agradecer la presencia de todos y las expresiones de respeto y cariño, Díaz-Canel expresó: “Ustedes saben que Cuba no es un país terrorista; si no, hoy no estuvieran aquí. Ustedes son gente muy buena para estar brindándole solidaridad a un país terrorista.”

Siguiendo el hilo de la reflexión, el mandatario cubano afirmó que además de la solidaridad, a los asistentes al encuentro los une el sentimiento de que un mundo mejor es posible, reiterado muchas veces por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En tono cordial, transparente, comentó que la nación atraviesa un momento complejo, sobre todo por una cualidad de bloqueo que no es la de años atrás, expresada en el intento de asfixia económica y en la intoxicación mediática.

En ese sentido ponderó la capacidad que han demostrado esos grupos y organizaciones de solidaridad para dar a conocer la verdad de Cuba en otras partes del mundo, frente a la realidad virtual creada por la desinformación enemiga, que presenta una imagen distorsionada del país, como si dentro de él prevalecieran el caos y el desorden.

Frente a todo ello, hemos convocado a poner en práctica una sólida resistencia creativa en la cual –dijo- “ustedes participan y han sido componentes de ella”.

La puertorriqueña Milagros Rivera propuso convocar a una jornada mundial, en octubre, contra el bloqueo. / Pastor Batista.

Para demostrarlo, recordó cómo gracias a la solidaridad internacional Cuba recibió las jeringuillas que necesitaba para poder vacunar a la población en los difíciles días de la Covid 19.

Si ustedes han apostado por la Revolución -aseveró- todos tenemos entonces el deber de defenderla y continuar con ella para que ustedes puedan estar siempre en nuestra Revolución.

Entre las propuestas hechas durante la cita, está la formulada por miembros de la Brigada Puertorriqueña Juan Rius Rivera de organizar una jornada mundial de 24 horas el próximo 10 de octubre contra el bloqueo y de reclamo de que Cuba sea excluida de la lista asociada al terrorismo.

Con ese mismo propósito, se sugirió convocar a organizaciones de juristas del continente.

En el encuentro, que tuvo como sede la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, también participaron el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla; y Fernando González llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, así como Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, primera secretaria del Comité Provincial del Partido y el Gobernador de Sancti Spíritus, respectivamente.

Un rato después, delegados a la cita, junto a personalidades cubanas y el pueblo espirituano encabezado por sus dirigentes, participaron en la gala cultural organizada en el céntrico parque Serafín Sánchez Valdivia, previa al acto central por el 26 de julio, fijado para el amanecer de este viernes en la plaza de la revolución que también lleva el nombre del insigne caudillo mambí, héroe de las tres gestas por la independencia de Cuba en el siglo XIX.