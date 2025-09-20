Jaques al comisionado

Una visita a BOHEMIA de unas dos horas, entre preguntas fáciles y… otras no tanto

¿Cómo se encuentra la salud de nuestro llamado juego-ciencia? ¿Por qué han salido del país los mejores jugadores? ¿Qué motivó su eliminación del programa escolar? ¿En qué estado se encuentra la Casa del Ajedrez? ¿Y el emblemático Club Capablanca, ubicado en la calle Infanta? ¿Le preguntaríamos por críticas a su gestión?

Eran algunas interrogantes que Carlos Rivero González, presidente de la Federación Cubana, y comisionado nacional, hombre de esta esfera del pensamiento, acostumbrado a los cálculos, seguro pensó que no podían faltar en la entrevista que le solicitamos.

Y la verdad es que no solo la aceptó enseguida (“¿Cuándo la quieren”?), sino que al preguntarle por el lugar se ofreció para visitarnos en la revista, lo cual hizo con puntualidad y alegría.

“Hacía años tenía el deseo de venir por primera vez (al parecer sobra) BOHEMIA”, dijo con la satisfacción de su acercamiento con nuestra legendaria revista, fundada en el año 1908.

Aquí estuvo durante unas dos horas, la mayoría del tiempo reunidos en la oficina de nuestro director, Alberto Núñez (amante de los deportes), quien nos acompañó de punta a cabo, al igual que el destacado fotorreportero Yasset Llerena.

Carlos Rivero en su visita a BOHEMIA, Alberto Núñez (al centro), director, y el autor de esta entrevista.

Algo prometedor

Mi idea era comenzar ordenando el material de otra forma. Pero la vida me llevó después a un replanteo obligado: una histórica actuación en la Olimpiada Mundial sub16.

“Resultó formidable. Algo histórico. Cuba quedó en sexto lugar entre 85 equipos de 60 naciones. Primera de América. Medalla de bronce de la villaclareña Jinela de la Caridad Rodríguez en el cuarto tablero. La mejor ubicación de nuestro país en una Olimpiada de esa categoría. ¡Estoy muy feliz!

“Se puede decir que el ajedrez cubano retoña, o florece, con esta nueva generación. Se empieza a ver el resultado de este movimiento en el grupo infantil-escolar en los torneos Capablanca, y otros eventos que se realizan en provincias como Villa Clara y Camagüey, que hoy están en la vanguardia junto a la capital”.

Jinela es la campeona centroamericana y del Caribe sub-20 años, logrado en mayo pasado en Varadero y su actuación le valió para el título de WMI (Maestra Internacional Femenina), además de una norma de Gran Maestra.

Lo criticaron

El día de nuestro encuentro Rivero empezó hablando con mucho agrado de la participación por primera vez de infantiles cubanos en la Intellect Academy Cup (Copa Academia Intelectual), en febrero de 2025, en Rusia, y valoró de forma positiva la conexión y experiencia obtenida (incluye el ser invitados para 2026).

Allá, en Novokuznetsk, se quedó en tercer lugar por naciones (43 selecciones de 18 países) y el jugador más destacado fue el camagüeyano Felipe Herrera, ganador, en menores de 16 años, del torneo Buscando a Capablanca 2024 y campeón de los Juegos Escolares.

Lo anterior tiene entretelones. Rivero había sacado, en lenguaje de magos, un conejo del sombrero: una invitación con gastos pagos para todo el grupo. Y, debido a caprichos del almanaque, la Intellect coincidió con una parte del campeonato nacional masculino, en Ciego de Ávila. Su ida a Rusia, que me dijo apostaba al presente y al futuro, recibió críticas.

El periodista no siempre tiene que tomar partido. Pero me parece claro, en este caso específico, teniendo en cuenta como lo explicó, que su misión era la Intellect Academy Cup. Otros aspectos que leí salen a flote cuando me preparaba para la entrevista, como su posición hacia jugadores emigrados y gestión polémica en la federación, escapan de mi alcance.

Este es el equipo completo que participó en la Olimpiada. Jinela de la Caridad Rodríguez aparece sentada a la derecha. / Cortesía del entrevistado

¿Y Leinier?

No se olvida, a propósito de la visita de Rivero a BOHEMIA, que hace unos años tuvimos la del destacadísimo Gran Maestro Leinier Domínguez, el jugador latinoamericano más relevante detrás de Capablanca, a quien le dedicamos una portada de la revista.

–Leinier se radicó en Estados Unidos. La prensa cubana ha recibido críticas por no divulgar sus resultados. ¿Estarías de acuerdo en que se hiciera?

–Nunca nos engañó. Yo soy partidario de que se pueda hablar de él, sin ningún problema, de sus resultados; es de la Escuela Cubana, sus mejores logros fueron desde aquí, casi todos desde Güines, con nuestras limitaciones. No ha hecho más que lo anterior. No hay nada en contra de él.

“Y todo el tiempo se comunicó conmigo: ‘Carlos, mi esposa decidió dar a luz en Estados Unidos. Yo tengo visa de cinco años, voy y vengo. Tengo que ir a acompañarla’. Y después: ‘Carlos, mi esposa desea quedarse acá. No quiero quedarme sin familia. Acá me están dando oportunidades’.

“Hubo un día que le dije: ‘Si en el futuro tú quisieras jugar un Capablanca, incluso representando a Estados Unidos, te invitamos’. Se quedó así, como sorprendido. Y el día que tengas el valor, o el deseo, de representar a tu país de nuevo, haces el cambio de Federación y te aceptamos al momento. Quiénes residan en el exterior, y mantengan una postura ética, los consideramos elegibles. Se lo he dicho a varios”.

Entre los cuatro

“Esa portada de la que se habló fue cuando ganó el Grand Prix, en 2013, en Salónica, Grecia, su desempeño más importante. Venció a Topalov, Ivanchuk, Caruana… a todos. Sumó 30 puntos en el ELO y llegó al Top Ten. Ya no es secreto, y creo ustedes son los primeros que lo van a publicar: estuvo preparándose casi un mes con el fenomenal Magnus Carlsen, quien discutiría el campeonato mundial.

“Lo que pasa es que no tenemos un equipo completo: psicólogo, médico, preparador físico, varios jugadores en función de todo eso. ¿Cómo se mueve esta esfera? A través de patrocinios, para que esas personas se dispongan solo a ello.

“Si lo contrataron Carlsen, Topalov, Leko es porque vieron su tremenda calidad. Yo pienso que con otras condiciones hubiera estado entre los cuatro mejores del mundo”.

Unos jaques más

La extensa partida-entrevista con Carlos Rivero no se detuvo:

–¿Cómo se encuentra la Casa del Ajedrez, en 21 entre 4 y 6, en el Vedado, inaugurada en 1966 cuando la Olimpiada de La Habana?

–Está abierta, pero en muy malas condiciones. Solo la utilizamos como oficina, o alguna actividad aislada, porque no hay agua y el segundo piso tiene problemas en el techo. Es un desastre, una pena. No hay un plan concreto para repararla. Solo un proyecto que no acaban de aprobar.

–¿Y se juega en el Club Capablanca, en Infanta?

–Sí, pero el mobiliario tiene comején, hay un deterioro total de sillas y mesas, y un combinado deportivo dentro que impide el desarrollo de nuestros trebejos.

–¿Qué nos dices, por citar un solo ejemplo diferente, de la Academia de Camagüey?

–Esta preciosa, y con los juegos que acabamos de traer”.

–El ajedrez salió del programa escolar.

–Se perdió mucho con eso. Fue una decisión de Educación no del Inder. Lo quitaron como asignatura, no totalmente, pero ya no es lo mismo. Estamos tratando de rescatarlo. Hay condiciones para hacerlo.

Unas joyas

No se debe dejar de mencionar, hablando de progresos, lo siguiente: en marzo, la matancera Liennys Ferrer Naranjo terminó con la medalla de bronce en la categoría sub-15 años del Campeonato Mundial Escolar, en Serbia.

En nuestra conversación salieron a flote joyas poco conocidas o poco recordadas que no podemos dejar de regalarles a los lectores: 1.-En el Campeonato Mundial por Equipos de 2015 (solo para los 10 primeros) Cuba le ganó, por única vez en la historia, a ¡Rusia! 2.-Muchos años antes Eleazar Jiménez, importante figura para nuestro despegue, hizo tablas con el mismísimo Robert Fischer (otro prodigio).

La mejor etapa del ajedrez cubano se vivió de 2010 al 2016. Una parte de la fórmula ahora no es mágica. Y se está aplicando: SUEÑOS+TRABAJO. Sí, claro, todos lo sabemos, hace falta también otras cosas…

Leontso García. / es.chessbse.com

¿Y Capablanca?

Sí, claro, vamos a hablar de él. Pero hoy, y así alejamos el posible fantasma del chovinismo, no lo va a hacer un cubano. Resumiré parte de la entrevista que me concedió en 2022 para nuestra revista el reconocido español Leontxo García, el mayor periodista especializado en ajedrez, cuando le pregunté si tantos años después los cubanos no lo sobrevalorábamos. Él escribió 15 columnas cuando se cumplió un siglo de que Capablanca se convirtiera en campeón mundial (1921-1927).

No cree que sea casual que muchos lo consideren un genio. En 2008, estando en Países Bajos, le dio la noticia a un joven Carlsen de la muerte de Fischer. A sus 17 años, Magnus admiraba la habilidad de Fischer para hacer parecer fáciles cosas difíciles. Esa respuesta lo impactó, porque de un súper talento salía otro juicio profundo. Las partidas de Capablanca parecen sencillas, pero son tremendamente complejas, distintas a las de Alekhine. Cuando le preguntan quién es el mejor jugador responde que no hay respuesta única. Carlsen es mejor en términos históricos, pero ha estudiado todo el legado y ha usado tecnología de avanzada. Sin embargo, para Leontxo García el talento natural puro lo tiene Capablanca, que cree continúa siendo un referente de genialidad.

Yerisbel Miranda / ROBERTO MOREJÓN

La Chinita que juega con el alma

En Yerisbel Miranda, “La Chinita”, brilla una mezcla de alegría, tesón y resiliencia nacida en Minas de Matahambre, Pinar del Río. Y así, en este año 2025 se convirtió por segunda vez en campeona nacional ocho largos años después.

En su niñez corría tras volantes de bádminton, hasta que una amiga la arrastró a este universo secreto. Ella dice que no fue quien lo eligió: fue el ajedrez quien la eligió. Desde entonces convirtió paciencia y humildad en armas de combate. Es Gran Maestra y cree que el nivel entre cubanas es feroz.

En Medellín, en el Zonal Centroamericano, también remontó con fe: perdió la primera partida, pero recordó que así había empezado en Cuba, y lo tomó como señal. El premio fue el pase a la Copa del Mundo.

Los tropiezos no la quiebran. Madre y atleta, sabe de carencias materiales, pero se sostiene con pasión: “Hay que seguir adelante, cada día, con amor al deporte”. Agradece a padres y maestros que creyeron en ella. A las niñas que la miran como espejo les deja un consejo: “Crean en su sueño. Yo nací en un rincón de Minas de Matahambre… y lo logré”.

Jorge Roberto Elías. / jit.cu

Jugando con el campeón

En un amanecer tibio de Camagüey, nació Jorge Roberto Elías Reyes, un niño nervioso cuyo talento temprano para el ajedrez despertó entre partidas en la escuela y el azar del destino.

Creció en Las Cupertinas, un barrio humilde donde la fe y disciplina son claves para resolver el rompecabezas del juego ciencia. Desde los siete años, su vida fue una partida nueva con cada movimiento. Lleno de inquietudes, transformó sus nervios temblorosos en hielo bajo la presión de las partidas.

A los 25 años, Jorge alcanzó la cima: campeón nacional absoluto en 2025, es el primero que no era Gran Maestro desde 1999, tras una disputa reñida con Dylan Berdayes. Su temple inquebrantable, culturalmente imbuido y forjado por años de entrenamiento autodidacta y apoyo familiar y de entrenadores, definió esa victoria. “Estoy muy feliz, sin esperarlo en partidas rápidas que no son mi fuerte”, confesó.