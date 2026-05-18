Júbilo, pero con compromiso

Campesinos espirituanos ratifican disposición para convertir las tierras en fábricas de alimentos

Plantados –históricamente lo han hecho así los campesinos cubanos en los momentos más adversos– los espirituanos han vuelto a ratificar su total voluntad de “convertir cada vez más, las tierras en fábricas de alimentos”, como la más auténtica y justa manera de defender la soberanía de la nación en la coyuntura actual.

Epicentro de esa cubanísima reafirmación devino la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Juan González, ubicada en el municipio de Cabaiguán, donde convergieron representantes de las bases productivas de toda la provincia.

El encuentro permitió reconocer a las bases productivas y campesinos más destacados del territorio. /Pastor Batista

La celebración –en el contexto del aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz– estuvo animada, además, por la condición de Provincia Destacada, que la máxima dirección de esa organización le otorgó a Sancti Spíritus este año.

“El recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos nos llevará a ser mejores innovadores, más resistentes, más comprometidos con la Revolución –afirmó Reinaldo Rodríguez, presidente de la Cooperativa de Crédito y Servicios Ramón Balboa.

En línea con ello, Eidy Díaz Fernández, presidenta de la ANAP en el territorio, aseguró que en esta difícil coyuntura el campesinado espirituano continuará venciendo las escaseces y limitaciones materiales, haciendo uso oportuno y adecuado de los abonos orgánicos, técnicas agroecológicas, tracción animal para labores de la tierra y transportación de productos, entre otras alternativas.

La presidenta provincial de la ANAP, aseguró que el campesinado espirituano continuará empinándose. /Pastor Batista

Como suele ocurrir en momentos así, la celebración estuvo matizada por marcado júbilo y virtuosismo de pinceladas culturales, entre ellas la que protagonizaron dos poetas campesinos al sentenciar: “… y si el bermejo malsano / decide lanzar un cohete / podrá ver cómo arremete / nuestro guajiro cubano / con el AK en una mano / y en la otra mano el machete.