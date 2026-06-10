Juristas cubanos afianzan compromiso con la legalidad socialista

El Memorial José Martí acogió el acto central por el Día del Trabajador Jurídico. En la cita se reconoció el desempeño del sector, se rindió tributo al legado de Ignacio Agramonte y quedó abierta la convocatoria al X Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba

Exaltar la labor de los trabajadores jurídicos cubanos en su día, en esencia, es reconocer a quienes, inspirados en el ejemplo de Agramonte, dedican su vida a buscar el equilibrio justo en la sociedad, garantizando que el Derecho sea siempre una herramienta viva de protección, equidad y dignidad para todas las ciudadanas y ciudadanos.

El Memorial José Martí fue sede del acto conmemorativo por el Día del Trabajador Jurídico, espacio el cual vinculó el homenaje a los profesionales del sector con la reflexión sobre los desafíos actuales de las ciencias jurídicas en Cuba. La cita ratificó la premisa de que el ejercicio de la justicia constituye un pilar fundamental en la defensa de la soberanía nacional y en la formación ética de las nuevas generaciones de profesionales.

La efeméride guarda una estrecha relación con la historia patria: el 8 de junio de 1865, Ignacio Agramonte y Loynaz defendió su tesis de grado como licenciado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de La Habana. A 161 años de aquel suceso, el ejemplo de civismo e integridad de El Mayor continúa siendo el paradigma y guía de los juristas cubanos en la salvaguarda de la legalidad constitucional socialista.

Presidieron la conmemoración los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del PCC, junto al Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura. El encuentro contó además con la presencia de directivos del Partido, el Estado y el gobierno, representantes del Sindicato Nacional de la Administración Pública y una representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Balance y reconocimiento al mérito

En el contexto del aniversario 49 de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), la joven profesional Patricia Romero Madrigal dio lectura a una declaración que reafirmó el compromiso del gremio con los valores humanistas y la defensa de la soberanía. Asimismo, Yolanda González Ferrer, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y vicepresidenta de la UNJC, presentó un mensaje de solidaridad enviado a la Isla por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas.

Durante el acto se evocó la impronta del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fundador de la organización y principal artífice de la institucionalidad revolucionaria, cuyo legado permanece de referente doctrinal para el derecho en el país.

El Sindicato Nacional de la Administración Pública, mediante su secretaria general Niuris Cabrera Ibáñez, otorgó a la UNJC la condición de Colectivo Distinguido Nacional, alta distinción recibida por el presidente de la organización, José Alexis Ginarte Gato. De igual modo, se confirió un reconocimiento especial a la provincia de Guantánamo, declarada vanguardia en saludo a la fecha.

La jornada propició el debate sobre la calidad de los servicios jurídicos, la trascendencia de la ética en el desempeño diario y los retos que impone la sociedad actual, marcados por la implementación de nuevas leyes y la actualización constante del marco normativo del país.

La excelencia en el ejercicio profesional también fue estimulada. Entre los reconocidos figuró Dimas Alfredo Herrera Gandol, fiscal de la Secretaría de la Fiscalía General de la República. Herrera Gandol –quien además es especialista en Derecho Penal, miembro del Consejo Técnico Asesor de la Fiscalía General y de las sociedades cubanas de Ciencias Penales, Derecho Procesal y Derecho Internacional– fue congratulado por sus sobresalientes aportes investigativos y científicos.

Se presentó de manera oficial la Convocatoria al X Congreso de la organización, que sesionará los días 7 y 8 de junio de 2027. /acn.cu

Hacia el X Congreso

En el cierre de la jornada, José Alexis Ginarte Gato presentó oficialmente la Convocatoria al X Congreso de la UNJC, magno evento que sesionará los días 7 y 8 de junio de 2027, coincidiendo con el medio siglo de vida de la organización.

La cita tendrá como eje fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar la transformación económica y social del país, bajo el lema: Por un derecho al servicio de la justicia, la soberanía y la transformación social.