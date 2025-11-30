Kasparov, Carlsen… y Capablanca

Lo acaban de ubicar como el tercero mejor de la historia (incluso por delante de Fischer), ¿y le damos también un vistazo a BOHEMIA y el ajedrez?

El más genial cubano entre reyes, damas y alfiles, José Raúl Capablanca (La Habana, 19 de noviembre de 1888-Nueva York, 8 de marzo de 1942), campeón mundial de 1921 a 1927, falleció hace ya 83 años.

Y, sin embargo, sigue en el centro de la atención.

En semanas recientes volvió a ocupar titulares, no solo porque el pasado 19 de noviembre celebramos el aniversario 137 de su nacimiento, sino porque su nombre reaparece una y otra vez en debates actuales.

Pero vayamos por orden.

BOHEMIA y el tablero

Antes de entrar en ranking alguno, el ajedrez nos conduce inevitablemente a BOHEMIA, fundada en 1908, revista que ha acompañado este deporte durante más de un siglo.

La sección del Maestro Internacional Gerardo Lebredo, con partidas comentadas y reproducidas, es una tradición respetada dentro y fuera del país.

Hace poco realizamos una entrevista a Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, pieza central de nuestra portada de octubre: “Jaques al comisionado”.

También conversamos con los nuevos campeones nacionales de 2025: la pinareña Yerisbel Miranda, “La Chinita que juega con el alma”, y el camagüeyano Jorge Elías, en dos partes: “Jugando con el campeón”.

Un poco más

En el evento Afide 2025, celebrado en este onceno mes en el Palacio de las Convenciones, nuestro genio volvió a ser inspiración.

Allí destacó el proyecto “Soñando a Capablanca”, dirigido por la GM Vivian Ramón Pita, premiado por su impacto social en el ajedrez educativo para niños y jóvenes.

Un ranking impactante

Un día después del cumpleaños de Capablanca, el conocido diario deportivo español As publicó su lista de los 10 mejores jugadores de la historia.

¡Y ubicó al cubano en el tercer lugar, solo detrás de Kasparov y Carlsen, y por delante de Bobby Fischer!

Los jerarcas según As:

1.-Garry Kasparov:

Dominó el ajedrez desde 1985 (cuando venció a Karpov) hasta el 2000. Su ELO máximo, 2856, es el segundo más alto de la historia. Protagonizó dos duelos inolvidables con la computadora Deep Blue, victoria en 1996 y derrota en 1997, el símbolo de la llegada de las máquinas.

2.-Magnus Carlsen:

Campeón mundial desde 2013, invicto durante 125 partidas de ajedrez clásico. Tiene el récord histórico de ELO: 2889. Versátil, talentoso y, en ocasiones, impaciente con su propio genio. Protagonista de polémicas con el estadounidense Hans Niemann, a quien acusó de hacer trampas.

3.-José Raúl Capablanca:

Hijo de españoles, murió prácticamente frente a un tablero en 1942. Considerado en su época el mejor jugador del mundo, reinó de 1921 a 1927. Propuso modificar la regla de las tablas –como luego Fischer– e ideó un tablero de 10×8 casillas con piezas adicionales.

4.-Bobby Fischer:

Único campeón mundial nacido en Estados Unidos. Con 29 años ganó en 1972 el duelo más famoso de la historia, frente a Boris Spassky. Su relación convulsa con la FIDE lo llevó a perder el título y desaparecer durante años. En 1992 reapareció en un match no oficial contra el propio Spassky.

5.-Anatoly Karpov:

Campeón entre 1975 y 1985 y, luego, campeón FIDE de 1992 a 1999. Cinco finales contra Kasparov: 19 victorias, 21 derrotas y 104 tablas. A sus 74 años continúa jugando.

Del seis al diez:

6.-Emanuel Lasker (Prusia/Alemania).

7.-Vladimir Kramnik (Rusia).

8.-Viswanathan Anand (India).

9.-Mijaíl Botvínnik (URSS).

10.-Tigran Petrosian (URSS).

Sí, una verdadera constelación…

Un experto opina

En 2022, el periodista español Leontxo García, el mayor especialista en ajedrez de habla hispana, nos concedió una larga entrevista que vuelve a cobrar sentido ahora.

Cuando le preguntamos si con el paso del tiempo sobrevalorábamos a Capablanca, respondió: No lo creo.

Recordó una anécdota de 2008, en los Países Bajos, cuando informó a un joven Magnus Carlsen de la muerte de Fischer. Carlsen, con 17 años, elogió la capacidad del estadounidense para hacer parecer sencillas posiciones complejas.

Ese comentario, dijo Leontxo, le reveló algo: un talento extraordinario reconociendo a otro.

Capablanca –añadió– tenía ese don. Sus partidas parecen limpias, fáciles… pero esconden profundidad. Distintas a las de Alekhine.

¿El mejor jugador de todos los tiempos? Para Leontxo no hay una respuesta absoluta: Carlsen es superior en términos históricos por su acceso tecnológico, pero el talento natural más puro sigue siendo Capablanca.

Epílogo

Para orgullo de Cuba, José Raúl Capablanca continúa sentado frente al tablero, 83 años después de su muerte, inspirado e inspirando.

Su figura mantiene un respeto que no envejece; al contrario, crece.