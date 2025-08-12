La batalla por el futuro olímpico

Los Panamericanos Juveniles Asunción 2025 reúnen a 41 países en Paraguay. Cuba busca superar su quinto lugar histórico con 230 atletas en acción

Se va encendiendo cada vez más la hoguera de los II Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, inaugurados el sábado en una gran fiesta que ha puesto los reflectores deportivos sobre Paraguay.

Más de 4 000 jóvenes atletas de 41 países compiten en una cita que celebra talento, esfuerzo y sueños que trascienden generaciones.

En el caso de Cuba, me gustó algo que dijo antes de la partida Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder): la representación nacional irá con propósitos competitivos, pero también a divertirse.

Cuando me senté a escribir, en la tarde del lunes, teníamos solo una presencia en el medallero, según la página oficial del evento. Pero estamos comenzando.

La alegría llegó con un tercer lugar en el remo masculino, en su ocho con timonel, lo que colocó al país en el puesto 18 de una tabla encabezada por Brasil (17 de oro, 7 de plata, 10 de bronce = 34).

“Es un orgullo aportar la primera [medalla] para Cuba. Me siento muy contento con el equipo, el colectivo de entrenadores y todos los que nos han apoyado para llegar hasta aquí”, dijo Roberto Carlos Paz, capitán del elenco, que horas antes había portado la bandera nacional en la ceremonia inaugural, según reportó la colega Eyleen Ríos, enviada especial de Jit.

Detrás de Brasil se ubicaban Chile (7-3-4 = 14), Colombia (5-3-6 = 14), Estados Unidos (4-11-4 = 19) y Argentina (1-6-6 = 13). Para cuando usted lea esto, esos números ya habrán cambiado; se incluyen solo como referencia de los primeros compases.

En el equipo cubano impera una ilusión palpable. Con 230 competidores (113 mujeres y 117 hombres) –18 más que en la edición anterior– el sueño meta es superar el histórico quinto lugar de Cali 2021.

“Las mayores opciones doradas están en atletismo, canotaje, remo, pesas, judo y lucha”, según José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento del Inder. La paridad entre hombres y mujeres refleja una política deportiva integral y una gran apuesta por el talento juvenil.

Un incentivo extra: clasificaciones directas hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. En Asunción 2025 también compiten figuras que podrían verse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y, más allá, en los de 2032.

Una precisión para el cierre: los truenos de la tarde del lunes me obligaron a apagar la computadora. El toque final de esta nota lo di a las nueve de la noche. Hubo cambios, pero Cuba seguía igual: en el puesto 18, con un bronce.