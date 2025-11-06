La Cuba con el nombre y las botas bien puestos

La contribución que históricamente ha realizado para beneficio de todo el país, acentúa su valor por estos días a favor de damnificados por el huracán Melissa

Tras el envío de las primeras 30 toneladas de plátano y boniato, con destino a Santiago de Cuba, la Empresa Agropecuaria La Cuba, de Ciego de Ávila, continúa inmersa en la solidaria tarea de acopiar producciones para ayudar a paliar las necesidades de familias damnificadas por el azote del huracán Melissa en el oriente del país.

De acuerdo con declaraciones de Ariel Nieves Concepción, director general no hay ningún problema en enviar, con el concurso de Acopio, en las próximas horas otras 30 toneladas, con idéntico propósito.

Tras su recuperación –luego de haber atravesado una etapa adversa, en la que migró el grueso de su fuerza de trabajo hacia sectores mejor remunerados y sobrevino un brusco descenso en las plantaciones– la empresa está apta para responder a necesidades de la provincia, mantener la ayuda que siempre le ha ofrecido a la capital cubana y asistir al territorio oriental, objetivo para el que perspectivamente se propone aportar unas 300 toneladas de productos agrícolas.

Entre tanto, se mantiene la siembra de cultivos como el frijol, plátano y maíz híbrido, del cual se prevé plantar 400 hectáreas, con destino a la alimentación animal.

Hacia ese programa el país ha situado ya parte de los insumos y recursos concebidos en un paquete tecnológico fundamental para poder lograr alrededor de 6 toneladas por cada hectárea plantada, proporción muy superior a la que habitualmente se ha alcanzado, por debajo o rozando la tonelada en igual área.

Al propio tiempo, sigue ofreciendo servicios diariamente el mercado con que cuenta la empresa en la cabecera provincial, abastecido permanentemente con plátano fruta, burro, boniato, yuca, calabaza y producciones industriales.