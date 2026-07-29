La dignidad de Cuba en su parlamento

Transformaciones económicas, ejecución presupuestaria y defensa de la soberanía nacional, centraron los debates parlamentarios durante la primera jornada de trabajo del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura

Las jornadas de trabajo, que se extenderán hasta el 30 de julio, en el Palacio de Convenciones de La Habana y mediante videoconferencia con las provincias, configuraron un espacio vital para el debate legislativo y el futuro de la nación.

​A pesar de la compleja situación que atraviesa el país, el legislativo había permanecido funcionando de manera constante, lo que hizo posible llegar con bases sólidas a estas jornadas de debate. Si bien las limitaciones del momento impidieron que sesionaran de forma tradicional todas las comisiones permanentes previamente, cinco de las once realizaron reuniones para debatir lo inherente a sus respectivas áreas, complementando esta labor con visitas a centros productivos, audiencias públicas e intercambios directos con la población.

​Durante el primer punto de la agenda del día, y de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral, la Asamblea Nacional validó la elección de diez nuevos diputados para cubrir las vacantes existentes en igual número de municipios del país.

Dignidad v.s. chantaje

El ministro de Relaciones Exteriores expuso la postura de Cuba frente a la escalada agresiva norteamericana y cuestionó el alcance de su supuesta ayuda humanitaria.

Tras aludir que se vive en un contexto internacional cada vez más complejo y hostil, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció ante el plenario cubano que la administración estadounidense ha optado por pisotear el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y calificó de superficial mendaz e inconsistente el reciente informe del Departamento de Estado, el cual pretende criminalizar la solidaridad internacional con Cuba y catalogar a nuestro país como una amenaza. A su juicio, el verdadero peligro que observa el imperio es el propio ejemplo de justicia social, resistencia y dignidad de Cuba, el cual se alza como una alternativa al capitalismo salvaje.

​A esto se suma —apuntó— la sed de venganza de los herederos de la dictadura batistiana y de los sectores que históricamente han apostado por la agresión contra el archipiélago. Pese a las falacias que niegan la existencia del bloqueo o del cerco energético, el titular reafirmó la vocación de paz de Cuba y su disposición al diálogo bilateral sobre bases respetuosas.

​Rodríguez Parrilla expuso que el pueblo cubano comprende perfectamente la existencia de un diseño hostil enfocado en estrangular las fuentes de ingresos, el suministro de combustible y el acceso a tecnologías e insumos médicos. Quienes ejecutan estas medidas son los mismos que celebran el sufrimiento humano- dijo.

​Ante tal panorama, recordó el rotundo rechazo internacional al bloqueo, evidenciado en la reciente votación en la ONU de 136 votos contra 9. Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad globales y los estrechos vínculos fomentados con los compatriotas residentes en el exterior.

​El canciller concluyó con la reafirmación de que la alternativa de un mundo mejor sigue guiando los pasos del país, bajo la premisa inquebrantable de que la bandera de la estrella solitaria jamás se plegará y la frente de la nación continuará erguida ante cualquier desafío.

​Declaración de la Asamblea Nacional

La vicepresidenta Ana María Mari Machado dio lectura a una declaración que condena el castigo colectivo impuesto al pueblo cubano.

​Al presentar la Declaración de la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Ana María Mari Machado, ratificó que el compromiso de la nación con la libre determinación, la independencia y el rumbo socialista son pilares sólidamente constituidos e innegociables que ningún chantaje imperialista logrará doblegar.

​La declaración expuso cómo el verdugo imperial mide sus «éxitos» con el sufrimiento cotidiano de las familias cubanas: la interrupción de tratamientos médicos críticos, la parálisis industrial, la falta de combustible y las dificultades con el agua y la electricidad.

​Asimismo, señaló que las reiteradas amenazas de agresión militar constituyen un crimen internacional según la Carta de las Naciones Unidas. De materializarse un acto tan irresponsable, advirtió, tropezará con la férrea e inclaudicable resistencia de un pueblo que no cederá un palmo de su territorio ni su soberanía, dispuesto a impedir el retorno a la dependencia neocolonial y a la sociedad brutalmente desigual del pasado.

​A partir de la prédica martiana: «Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana y obra con la autoridad de tal. Al salvarse, salva. Nuestra América no le fallará porque ella no falla a América», el legislativo formuló un llamado a los parlamentarios y a la conciencia de todos los pueblos del mundo para aunar voluntades, frenar la agresión, defender la paz y exigir el cese definitivo del cerco energético y del castigo colectivo contra Cuba.

Diputados frente al genocidio

​Por su parte, el diputado Daniz Díaz Pereira señaló que si bien Cuba enfrenta disímiles problemas internos que resolver, estos son competencia exclusiva del pueblo cubano y sus líderes, y son ajenos a cualquier observación de potencias externas. «Quizás —afirmó— la preocupación de nuestro enemigo sean los resultados que logremos del proceso para recuperar consenso y que termine fortalecido nuestro proyecto social».

​En ese sentido, el diputado Osnay Miguel Colina profundizó en el duro impacto del bloqueo económico sobre la clase trabajadora, y exhortó a denominarlo por su nombre y su verdadera dimensión: un castigo colectivo prolongado y un genocidio fríamente calculado. «Aquí no hay rendición ni derrota; habrá Revolución socialista siempre», sentenció.

​Siguiendo esta línea de denuncia, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, señaló directamente a los responsables de obstaculizar sistemáticamente la llegada de insumos y recursos imprescindibles para la vida. Cuestionó a aquellos actores que actúan con total complicidad, permaneciendo apacibles ante el genocidio que implica el bloqueo y cargando con la responsabilidad por la pérdida de cada vida humana que estas políticas continúan provocando.

La agenda parlamentaria contempló el análisis de temas prioritarios como la estabilización macroeconómica, el incremento de ingresos externos, la producción de alimentos y el perfeccionamiento de la gestión pública.

​A su vez, la parlamentaria Leydi María Labrador Herrera advirtió acerca de los cuantiosos recursos económicos vertidos en plataformas digitales para incidir en el pensamiento del pueblo cubano, buscando sembrar la división, desacreditar a los líderes de la Revolución y encubrir la mano externa que lastra el desarrollo nacional. Ante semejante desafío, llamó a no perder la madurez ni la sensibilidad, y a redoblar la entrega en salvaguarda de la soberanía.

El diputado Fernando González Llort repasó el largo historial de actos hostiles promovidos desde Washington hacia Cuba

​Complementando estas reflexiones, el diputado Fernando González Llort repasó el largo historial de agresiones de diversa índole promovidas desde Estados Unidos contra Cuba —incluyendo el terrorismo y la guerra bacteriológica—, a la vez que denunció el cinismo de las administraciones norteamericanas al cuestionar las difíciles condiciones de vida que golpean a las familias cubanas, omitiendo deliberadamente que son el resultado directo de sus propias acciones.

Los diputados debatieron un amplio compendio de normas jurídicas de alto impacto social

​Marrero Cruz: “No nos estamos desviando de nuestro modelo socialista”

A «emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos» llamó el Jefe de Gobierno.

La agenda de la jornada contempló el abordaje de temas de singular importancia, como la estabilización macroeconómica, el incremento de los ingresos externos, la producción de alimentos, las políticas sociales y el perfeccionamiento de la gestión pública.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz evaluó el proceso de implementación de las recientes transformaciones aprobadas dentro del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026.

Durante su intervención el también miembro del Buró Político del Partido Comunista certificó que el país no se desvía de su modelo socialista; por el contrario, aseguró que se defiende y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación «sin detenernos y dispuestos a impulsar el profundo proceso de transformaciones económicas y sociales», respaldados en la historia de Cuba, los líderes, las convicciones y el pueblo.

A pocos días de celebrar el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Marrero Cruz señaló que sus enseñanzas continúan convocando a «emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos» y a «luchar con audacia, inteligencia y realismo».

El Jefe de Gobierno destacó que esta ha sido una etapa en la que se han ejecutado, con celeridad, calidad y profundidad en los análisis, las acciones previstas en el cronograma de implementación de las transformaciones. Explicó que los resultados se alcanzarán gradualmente y que a partir de ahora comienza la etapa más importante y compleja, ya que es donde se debe garantizar «la aplicación efectiva de cada una de las Transformaciones aprobadas», el seguimiento a los indicadores, la evaluación de los impactos y la corrección de posibles desviaciones.

La resistencia del pueblo ante tiempos difíciles fue reconocida por el jefe del gabinete a la vez que agradeció su confianza y reiteró el compromiso de continuar con entrega y consagración hasta lograr los impactos esperados en el mejoramiento de las condiciones de vida, un propósito que «exige del máximo esfuerzo, entrega y participación de todos».

La persecución internacional que sufre el país en el acceso a combustibles fue abordada por el ministro de Energía y Minas.

Transparencia y control popular

En estricto cumplimiento del mandato soberano recogido en el Artículo 108, inciso k de la Constitución de la República, y como expresión de la más elevada transparencia del Gobierno al exponer los resultados sobre el uso y destino de los recursos presupuestarios —como base ineludible para el ejercicio del control popular y la evaluación crítica del trabajo realizado—, la liquidación del presupuesto del Estado de 2025 fue presentada por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.

​Durante su intervención, el titular destacó que la ejecución se vio fuertemente condicionada por un entorno económico internacional de extrema complejidad e incertidumbre, caracterizado por tensiones geopolíticas, una inflación persistente y la volatilidad de los precios de los combustibles y los alimentos.

​A estas distorsiones sistémicas —señaló Regueiro Ale— se sumó el impacto directo de la política de asfixia económica derivada del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América, lo que restringió aún más el acceso a fuentes externas de financiamiento, encareció las cadenas logísticas de suministro y obstaculizó las transacciones financieras internacionales, limitando severamente la captación de divisas y ejerciendo presión sobre el gasto social.

​En este escenario, apuntó que el Presupuesto del Estado demandó un esfuerzo redoblado en el balance de ingresos y gastos para preservar el núcleo irrenunciable de nuestras conquistas sociales, sin renunciar a los objetivos de estabilización macroeconómica.

​La liquidación presupuestaria estuvo precedida por varios ejercicios de rendición de cuentas del Ministerio de Finanzas y Precios ante el Consejo de Estado durante el transcurso del ejercicio económico que se liquida, instancias de control oportunas que contribuyeron a un mejor desempeño presupuestario, especialmente en la dimensión territorial.

​En ese sentido, al cierre de 2025, el Presupuesto del Estado registró un déficit fiscal de 67 mil 642 millones de pesos, una cifra inferior en 20 mil 897 millones de pesos a la inicialmente aprobada, informó Regueiro Ale.

​En otro punto, detalló que el déficit fiscal representó el 5,4% del PIB a precios corrientes, resultado que confirma la línea de recuperación de este indicador trazada en los ejercicios fiscales precedentes y que contribuye a la contención del endeudamiento público. Asimismo, indicó que la cuenta corriente expone un resultado superavitario de 25 mil 38 millones de pesos, superior al indicador previsto en las Proyecciones del Programa Económico y Social del Gobierno y a lo alcanzado el año anterior.

​Los ingresos brutos ascendieron a 463 mil 461 millones de pesos, con un sobrecumplimiento de 9 mil 524 millones de pesos, respaldando el 88% de los gastos ejecutados en el período, un resultado superior en 4 puntos porcentuales al del ejercicio anterior, apuntó.

​En medio de la compleja situación económica, detalló el ministro, el Gobierno revolucionario mantuvo como prioridad los programas sociales que garantizan los servicios básicos a la población. Se priorizaron sectores estratégicos como la salud, la educación, la asistencia y seguridad social, así como las inversiones en infraestructura y el desarrollo sostenible. A pesar de estos esfuerzos, la inflación y la escasez de bienes básicos han generado tensiones sociales, lo que ha llevado a un incremento del gasto público.

Marco jurídico a debate

​En otro punto del orden del día los diputados aprobaron la derogación de la Ley No. 183 de Reducción Excepcional del Actual Período de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, además de la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales.

En la jornada de cierre también esta previsto someter a aprobación importantes proyectos de ley referente a la Organización de la Administración Central del Estado, la Vivienda, el Código de Trabajo y el Sistema de Identidad Personal y Domicilio.