La esperanza andina frente al asedio del privilegio

¿Hacia dónde va Perú? Con más del 97 por ciento de votos escrutados, el país se encamina a un balotaje histórico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Perú no atraviesa una elección más; vive un terremoto político que ha puesto a temblar a las élites de Lima. El conteo de votos de este 2026 ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en una batalla abierta por el destino de la nación, donde el «Perú olvidado» ha decidido tomar la palabra en las urnas.

Cuando finalmente quedaron procesadas todas las actas de la contienda electoral del 12 de abril, el escenario para el balotaje del próximo 7 de junio ha quedado definido en un duelo de extremos.

En una esquina aparece Keiko Fujimori, quien con un 17.09 por ciento representa la continuidad del sistema tradicional y el apellido que ha marcado las últimas décadas del país. En la otra, surge la gran sorpresa de este proceso: Roberto Sánchez, un psicólogo de Huaral que ha logrado aglutinar el descontento de las zonas rurales y andinas, consolidándose en el segundo lugar con un 12.04 por ciento.

La fuerza de Sánchez no nació en los estudios de televisión de la capital, sino en el sindicalismo magisterial y en las figuras del castillismo.

Esto es fundamental para entender el mapa electoral: los sindicatos de maestros son los verdaderos líderes de opinión en los pueblos más remotos del país, y el «castillismo» –ese movimiento de campesinos y trabajadores que llevó al poder a Pedro Castillo en 2021- ve en Sánchez al hombre capaz de retomar las promesas de justicia social que quedaron truncadas.

Lo que realmente inquieta a los grupos de poder es la agenda que plantea esta alianza. El candidato propone una soberanía económica que obligue a renegociar los contratos de recursos naturales para que la riqueza se quede en las comunidades, además de buscar la entrada del Perú en el grupo de los BRICS.

También impulsa una justicia popular, para que los jueces más importantes sean elegidos por voto ciudadano, y una integración regional que priorice el ingreso en el Mercosur y la unidad latinoamericana.

Sin embargo, este avance popular está bajo un asedio feroz. Al ver que los números no los favorecen, sectores de la ultraderecha han activado un relato de fraude sin pruebas, presionando a las instituciones electorales e incluso forzando la salida de autoridades clave para intentar sacar a Sánchez de la carrera. Perú está hoy partido en dos: entre un modelo viejo que se resiste a morir y un mundo plebeyo que exige un cambio de raíz.

La moneda está en el aire. En junio, los peruanos no solo elegirán a un gobernante; decidirán si siguen administrando su propia crisis o si se atreven a fundar una nación basada en la dignidad de los que siempre fueron excluidos.

La vigilancia de las bases sociales en las calles es, hoy más que nunca, la única garantía de que la voluntad de las mayorías sea respetada.