La fiebre del océano

El calentamiento de las aguas alcanza nuevos récords mientras aumentan los episodios de calor extremo

A simple vista, el aumento de la temperatura del océano puede pasar desapercibido desde la orilla. Aun así, las cifras confirman una realidad preocupante: el pasado 22 de agosto la temperatura promedio en la superficie oceánica (exceptuando las zonas polares) alcanzó un pico histórico de 21.1 °C. De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, cuyos registros diarios comenzaron en 1979, este valor representa el máximo absoluto reportado hasta la fecha, sobrepasando el récord anterior de 21.09 °C, establecido en marzo de 2024.

El dato, por sí solo, parece una cifra abstracta. Pero el océano no es una masa de agua aislada del resto del planeta. Absorbe y redistribuye una enorme cantidad de calor, sostiene cadenas alimentarias, regula parte del clima y proporciona alimentos e ingresos a millones de personas. Cuando sus temperaturas se alteran de forma persistente, las consecuencias viajan mucho más lejos.

El calentamiento del mar provoca el blanqueamiento y degradación de los arrecifes de coral. / aguas-debuga.com

El nuevo récord llegó además en un momento especialmente significativo. Según Copernicus, las temperaturas oceánicas globales suelen alcanzar sus máximos niveles en los meses de marzo y abril, después del verano austral. Esta vez la nueva marca apareció en agosto, después de varios meses de registros elevados durante 2026 y en un contexto marcado por el calentamiento acumulado del planeta y el desarrollo de un episodio fuerte de El Niño en el Pacífico tropical, explica Telesur en su plataforma web.

Una temperatura media récord a escala planetaria no significa, por sí sola, que todo el océano esté atravesando una ola de calor marina.

Estos episodios se identifican mediante criterios específicos y pueden afectar a determinadas regiones durante períodos prolongados. En Europa, por ejemplo, las temperaturas extraordinariamente elevadas, registradas durante el verano de 2026, han sido analizadas específicamente como un episodio de calor marino por World Weather Attribution (red dedicada a analizar el vínculo entre el clima extremo y el calentamiento global), con especial atención al Atlántico europeo y al Mediterráneo occidental.

Diferenciar ambos conceptos resulta clave para comprender la verdadera dimensión del fenómeno. Un promedio térmico global récord difiere sustancialmente del sufrimiento prolongado de áreas concretas sometidas a valores muy superiores a su norma estacional. Este análisis permite separar las variaciones del termómetro a escala planetaria de aquellos eventos extremos focalizados, donde el calor se estanca sobre regiones específicas durante días o semanas. En la práctica, un promedio global suele enmascarar situaciones regionales mucho más severas. La ciencia climática actual dedica grandes esfuerzos a cartografiar esta compleja arquitectura térmica del océano a fin de obtener una radiografía más precisa del estado global de las aguas.

A partir de ahí aparece una pregunta menos evidente: ¿hasta dónde llegan esas consecuencias?

Cuando el calor queda bajo el agua

El impacto de las olas de calor marinas suele encuadrarse de forma casi exclusiva en el deterioro del entorno natural. Pero una investigación publicada en julio de 2026 en Nature Sustainability propone ampliar la mirada: los picos de temperatura en el mar también pueden convertirse en un desafío directo para la salud pública.

Laura J. Falkenberg, de la Universidad de Adelaida (Australia), y Bayden D. Russell, de la Universidad de Hong Kong, sostienen en ese trabajo cómo las repercusiones de estos episodios avanzan a través de varios eslabones antes de alcanzar a las personas. El cambio comienza en las condiciones físicas del océano, pasa por los ecosistemas y termina afectando la disponibilidad de alimentos, los medios de vida, determinados fenómenos meteorológicos y la calidad de vida y el equilibrio emocional de poblaciones costeras.

Uno de los caminos más directos conduce hasta la alimentación. La alteración de las temperaturas modifica la distribución y abundancia de determinadas especies y podría afectar la pesca y la acuicultura. En comunidades cuya economía depende estrechamente del mar, una perturbación prolongada se transforma en un problema de seguridad alimentaria y estabilidad económica. La propia Copernicus advierte de daños potenciales sobre arrecifes, redes tróficas y pesquerías asociados al calentamiento oceánico.

Los cambios en los ecosistemas marinos pueden repercutir en la disponibilidad y seguridad de los productos del mar. / laderasur.com

Paralelamente, el incremento térmico altera el delicado equilibrio de las especies y crea el escenario propicio para la proliferación masiva de microalgas tóxicas. Este fenómeno no solo provoca la contracción de las poblaciones pesqueras habituales, ya que añade un factor de riesgo crítico: la contaminación por biotoxinas. Al acumularse estas sustancias nocivas en los tejidos de peces y mariscos, la inocuidad de los productos marinos queda seriamente comprometida, transformando un recurso alimenticio fundamental en una potencial amenaza para la salud de las comunidades consumidoras.

La relación con la atmósfera añade otra capa. Un océano más caliente transfiere más calor y humedad al aire. Según Copernicus, este proceso pudiera aumentar el potencial de precipitaciones intensas y de algunos sistemas de tormentas. El organismo europeo señala además otra consecuencia clave: mientras aumenta su temperatura, el mar es menos eficiente en la absorción de dióxido de carbono atmosférico, debilitando uno de los principales amortiguadores naturales frente al calentamiento global.

Las costas europeas ofrecen ya un ejemplo de cómo este calentamiento se traduce en cambios concretos en el medio. Un estudio análisis publicado en agosto de 2026 por World Weather Attribution analiza las temperaturas excepcionalmente elevadas registradas durante julio en varias regiones marítimas de Europa. En el Mediterráneo occidental, los investigadores estimaron un aumento de aproximadamente 3.1 °C respecto al periodo de referencia, mientras que alrededor de 2 °C de ese calentamiento se atribuye a la influencia humana.

El dato permite dimensionar mejor el fenómeno, pero también sus posibles consecuencias. El mismo análisis advierte acerca de alteraciones en los ecosistemas marinos, las poblaciones de especies, las pesquerías y las comunidades dependientes de estos recursos. Además, los investigadores identificaron una amplia extensión de aguas afectadas por olas de calor marinas durante este episodio, con una presencia mucho mayor a la que habría cabido esperar en un clima más frío.

Las alteraciones del entorno marino afectan el desarrollo económico y el bienestar mental de las comunidades costeras. / voragine.co

En declaraciones difundidas por la Universidad de Adelaida y recogidas por News-Medical, Falkenberg señala que estos eventos influyen en la salud tanto de forma directa como indirecta. Entre las vías señaladas aparecen la intensificación de determinados fenómenos meteorológicos, las alteraciones en la disponibilidad y seguridad de los productos del mar y las consecuencias psicológicas para comunidades cuya vida está estrechamente ligada al océano.

Y ahí aparece una de las cuestiones centrales de esta historia: el océano se calienta lejos de una ciudad y, aun así, cambiar la vida de quienes viven en ella.

Frente a este escenario, la investigación publicada en Nature Sustainability plantea un cambio de perspectiva: las olas de calor marinas deberían incorporarse también a las estrategias de prevención y salud.

Según News-Medical, la propuesta pasa por utilizar las previsiones sobre las condiciones del océano para anticipar posibles consecuencias, reforzar la cooperación entre científicos, autoridades sanitarias y gestores de los recursos, así como prestar especial atención a las comunidades cuyo bienestar depende directamente del mar.

No se trata únicamente de saber cuánto marcará mañana el termómetro del agua. La cuestión es qué desencadena esa temperatura.

Un océano que bate récords puede parecer, desde la orilla, exactamente igual al de ayer. Las olas continúan llegando a la playa, los barcos siguen entrando en los puertos y la superficie conserva la misma apariencia. Debajo de ella, sin embargo, cambian las condiciones encargadas de sostener una parte esencial de la vida del planeta.

Algunas de esas modificaciones ya están empezando a tocar tierra.