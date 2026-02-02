“La fotografía es mi conexión con el mundo imaginativo y real”

Sugerentes ideas, pensamientos y valoraciones sobre la participación del doctor Elier de Hombre Cabrera en la Exposición Miradas Compartidas que acogió el habanero Palacio de Lombillo

Quién no se pregunta: “¿Cómo será la personalidad de mi hija? Todavía es una bebé; pero me gustaría saberlo”. Suele preocuparles a las personas dicho componente que se forma durante el transcurso de la vida como parte de la subjetividad y tiene su origen aproximadamente en los 3 años de edad cuando los menores se reconocen distintos a los demás. No se nace con una personalidad; esta continúa desarrollándose al transcurrir la existencia; pues explica mecanismos y leyes que caracterizan la regulación y autorregulación del comportamiento humano.

“Son los jardines botánicos y los bosques sitios de introspección para mí”, reconoce el doctor Elier de Hombre. / Yasset Llerena

¿Ocurre igual en la naturaleza? Surge la interrogante ante la belleza y el gozo producido por las piezas fotográficas del doctor en Ciencias Médicas Elier de Hombre Cabrera. Fue significativa su participación en la muestra Miradas Compartidas en el Palacio de Lombillo donde nos cautivó su relato expositivo. Al dialogar con él, confesó a BOHEMIA: “El nacimiento de los bosques se anticipó al del hombre que desde tiempos inmemoriales ha podido descansar bajo su sombra y alimentarse de sus frutos. La naturaleza es protagónica de mis fotos. En especial las hojas. Profundizo en sus características, variedades y funciones para la vida. De alguna manera me creo un naturalista inspirado en Charles Darwin, Alexander Von Humboldt y Aimé Bonplat”.

Ese afán investigativo dado al conocimiento en profundidad también lo manifiesta hacia los humanos con sensibilidad e interés, validando sus sentimientos y preocupaciones. La dualidad de la medicina y la fotografía en el quehacer creativo nutren sus saberes científicos, valores cognitivos y emocionales. Al exponerla manifiesta pasión, calidez: “Las hojas respiran, sienten, se comunican, envejecen, mueren. Son las responsables de la vida en el planeta al producir el oxígeno que respiramos mediante una reacción química llamada fotosíntesis que se activa gracias a la luz del sol.

“Me asombra la personalidad de las hojas. La fotografía es mi conexión con el mundo imaginativo y real, una necesidad para expresar lo que veo, pienso y comunico sobre el universo”.

Al perfeccionar los conocimientos técnicos-fotográficos el creador construyó su propio lenguaje inspirado en la naturaleza. / Yasset Llerena

Al recordar los inicios en el arte fotográfico evoca la carrera de Medicina, el uso de la primera cámara digital, estudios sobre la técnica y la capacitación para usarla. Agradece lo aprendido al cursar talleres organizados por los profesionales Félix Arencibia y Rufino del Valle; así como intercambios y experiencias escuchadas a destacados artistas del lente en la Fototeca de Cuba y exposiciones.

“Autodidacta, fiel a saberes y hallazgos”. Así se reconoce y destaca referentes imprescindibles: “Korda, Ansel Adams, Henri Cartier Breson, Sebastián Salgado, Graciela Iturbide, Chema Madoz, Josef Sudek, Josef Koudelka, Flor Garduño y Karl Blossfeldt”.

Nunca olvida su primera colección Seducción Natural (premio en el concurso Imagen de la naturaleza convocado por el Museo de Historia Natural y la Fototeca de Cuba), la participación en coloquios, el Salón de Arte digital del Centro Pablo de la Torriente Brau, exposiciones en la Maqueta de La Habana y la galería Kahlo de la Casa de la Cultura Joseíto Fernández.

Mientras entrena el ver descubriendo, Elier incorpora conceptos de la naturaleza y la fotografía; logra un todo que repercute en piezas hermosas, parlantes, de colores percibidos por un ojo activado durante la observación participativa.

“Los árboles son energía y poder espiritual. Fotografío lo que siento. Desde esta visión concebí la secuencia expositiva que cuenta una historia. La personalidad es un concepto atribuido a los seres humanos. Personalmente la adjudico a las hojas por sus diseños, funciones y variedades”, comenta.

Ante su natural jardín elegido

Públicos de diferentes generaciones admiraron la exposición Miradas compartidas. / Yasset Llerena

Cada pieza fotográfica ilustra el transcurrir de una imagen-tiempo. Sabe el creador colocarse, capta el instante decisivo; afirma el dominio compositivo en la práctica de producción visual. Lo influyen la expectación y el contemplar, deja constancia de lo que acontece en frondosidades, texturas, estéticas de la naturaleza y las hojas. Al articular su relación con realidades y contextos resignifica lo no “visto” por las mayorías a diario.

Demuestra ser consciente de que toda imagen tiene un nexo con la realidad independientemente del parecido o la fidelidad existente ante ella. En ese proceso redescubre valores icónicos, estos dan fe de su saber ver las funciones representativas, simbólica y convencional estimuladas en el campo fotográfico.

El continuum seguido por el autor remite a las construcciones social y artística. Desde la apreciación crítica cultural descubrimos en el conjunto exhibido preceptos del semiólogo Charles Sanders Peirce sobre el pensamiento humano como un fenómeno de interacción sígnica a la vez que estimula la mente y la imaginación anticipando el conocimiento de otros mundos posibles.

Singulares poéticas describen estas obras; al fotografiar Elier de Hombre muestra gestos, ritmos, los personajes naturaleza-hojas con personalidad propia convirtiéndolos en memorias individuales y colectivas sin fronteras; definitivamente son válidos para todos los tiempos.