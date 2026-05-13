La innovación como instrumento de bienestar social

En exclusiva, BOHEMIA dialoga con la doctora Karmele Herranza-Pascual sobre sus experiencias recientes junto a un grupo de expertos de la Oficina del Historiador en el Centro Histórico de La Habana

“Tenéis un patrimonio cultural y humano precioso. Los felicito”. Sonríe mientras disfruta “su añorada visita a la histórica revista Bohemia” donde nos contó sobre jornadas gratas vividas recientemente. Para ella, crear y hacer en beneficio de las personas “es una fortuna”.

Cálida, espontánea, la doctora en Psicología Ambiental y Social Karmele Herranza-Pascual siente el gozo despierto “por estar en Cuba”. Participa en el proyecto Habana Vieja: Centro Histórico-Territorio innovador. Es investigadora y especialista de confort urbano del Centro Tecnológico Tecnalia (Alianza de Ciencia y Tecnología que tiene su sede en Bilbao, País Vasco)

Junto al periodista Isidro Fardales, subdirector editorial de la revista, lee con interés páginas de la publicación. / Yasset Llerena

Grata conversadora, comunica pródiga su entusiasmo: “Los especialistas de la Oficina y nuestro grupo de trabajo hablamos un lenguaje común. El objetivo general del proyecto es contribuir a la gestión integral del Centro Histórico de La Habana con soluciones innovadoras en los ámbitos institucional, económico, social cultural y ambiental. Desde esta perspectiva amplia y abarcadora nos centramos en un propósito específico: fortalecer el ecosistema de innovación urbana, público y abierto de la Oficina del Historiador del Centro Histórico de La Habana”.

Le place la rehabilitación parcial de la Habana Vieja. Desde el punto de vista constructivo la remodelación de edificios patrimoniales públicos y privados genera espacios para las actividades sociales. “Se ha avanzado mucho desde que estuve aquí en 2004”, precisa”

Le comento, fue una preocupación permanente del maestro Eusebio Leal la responsabilidad para con la ciudadanía. Esto tuvo gran importancia en el programa de desarrollo local, inclusivo, participativo y democrático diseñado por el Plan Maestro de la Oficina del Historiador. Su filosofía de trabajo con la comunidad se basó en restaurar almas.

Karmele asiente al expresar: “El proyecto defiende el enfoque de género y la equidad social. Trabajamos en la capacitación y el fortalecimiento de la Dirección de Ciencia e Innovación y su ecosistema de innovación. Los talleres han sido muy útiles. Buscamos el avance, el progreso y el aprendizaje. Hemos promovido algo esencial: sois vosotros los que determinan lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Dinámicas de grupo incluyeron diferentes herramientas. Por ejemplo, la aplicación de móvil: clik derecho. Con ella la ciudadanía puede aportar sus ideas de renovación sobre el aspecto que considere”.

Apenas una pausa y hace énfasis en la participación de los jóvenes, “sobre todo mujeres. Están empeñadas en el uso y el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Existe mucho interés por la superación, una condición básica para desarrollar acciones en beneficio de los procesos de innovación colectiva del Centro Histórico”

Al intercambiar con Alberto Núñez, director de Bohemia, se interesó por serigrafías de artistas cubanos expuestas en la revista. / Yasset Llerena

Al relatar detalles, vivencias y anécdotas estimuladas por el programa del proyecto, destaca el futuro previsto que protagonizará la población local. Le fascinaron las visitas al Capitolio de La Habana, “un lugar precioso que tiene historia en cada rincón”. También el antiguo edificio Sarrá, el Colegio Santa Clara, el Palacio del Segundo Cabo y el edificio de la Loja del Comercio. “Me satisfizo el interés por facilitar las dimensiones múltiples de los espacios. Entre los resultados que esperamos, ocupa un lugar fundamental la estrategia de sensibilización y empoderamiento intergeneracional y de género para mejorar la percepción de la innovación como instrumento de bienestar”

“Como psicóloga ambiental y social estudio el confort urbano, la adaptación del cambio climático, el impacto del ruido en las personas, -es muy negativo; pues atentan contra el sueño, las conversaciones, tranquilidad- y los paisajes sonoros: el viento, la naturaleza”.

Queda pensativa y enseguida comenta: “Conocer todos lo humano y los territorios innovadores benefician nuestros saberes y los beneficios sociales. Ahora mismo, en la revista Bohemia puedo ampliar mis conocimientos sobre la historia, la Guerra Civil Española, y otros temas.

Indaga, descubre hallazgos y mantiene la curiosidad despierta. Karmele dice sentirse feliz porque el proyecto Habana Vieja: Centro Histórico-Territorio innovador es un fruto del trabajo conjunto y seguirá creciendo como parte de un proceso, pues -desde la innovación- preserva la identidad social”.