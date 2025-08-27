Apuntes, entre logros y sombras, a lo más reciente y al pasado

Usted lo sabe: tomé prestado el título de una novela de Gabriel García Márquez. Lo adapté a esta realidad: la mala hora del periodista frente a los Segundos Juegos Panamericanos Junior… Y, de paso, la que atraviesa nuestro deporte.

Lo hago desde La Habana, como casi siempre hacemos los reporteros de BOHEMIA –nuestra histórica revista fundada en 1908–, a unos 6 000 kilómetros de Asunción, Paraguay, sede del evento celebrado del 9 al 23 de agosto.

Llegué con un sabor agridulce al teclado. Admiración por lo cosechado por nuestros atletas. Su entrega entre mil y una dificultades. La dedicación de las autoridades en presentar ¡216 competidores! Y muchas cosas más…

También con la urgencia de no esconder un nuevo descenso. Así nos enseñó Fidel. Sí. Uno más.

Yisnoly López, en el canotaje, fue nuestra deportista más destacada con tres medallas de oro y una de bronce. / MÓNICA RAMÍREZ, enviada especial de Jit

No es igual

En la BOHEMIA digital ya había señalado, tras nueve días de acción y apenas cuatro títulos, lo difícil que resultaba subir al podio.

Recordé algo dicho antes de partir por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder: la representación nacional iría con propósitos competitivos. Y a disfrutar.

Escribí: “no se puede separar las dificultades económicas por las cuales atraviesa nuestro país de la situación en esta tan gustada esfera”.

Hoy mantengo lo dicho. Nuestro deporte es distinto. Así deben ser los enfoques de aficionados y periodistas. No podemos exigir con la misma vara de otras épocas.

La luchadora Yaynelis Sanz repitió su corona. / ROBERTO MOREJÓN, enviado especial de Jit

Una nota oficial

Al cierre de los Juegos, el Inder divulgó un comunicado de la delegación cubana. Tres párrafos claves:

“Con la satisfacción que genera declarar cumplidos los principales objetivos identificados para este evento, reiteramos el agradecimiento a todos los que contribuyeron a garantizar nuestra presencia en el mismo, como resultado de la prioridad que le fue asignada en medio de conocidas limitaciones.

“Mucho nos complacen los mensajes de apoyo llegados desde la Isla, en especial los emitidos desde la red social X por el primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros dirigentes, así como el seguimiento asignado por millones de compatriotas a estos 15 días de intensa actividad y el quehacer de los medios que le dieron cobertura.

“Más allá de considerar positivo el saldo de 19 títulos, 13 medallas de plata y 15 de bronce, y la ubicación en el séptimo lugar por países, se concretó el propósito de evaluar a destacados exponentes de nuestra reserva, y consideramos importante la conquista de 17 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027: 16 individuales y una colectiva”.

El texto reconoce, además, que pese a descender del quinto lugar al séptimo el balance general se ajustó a lo previsto. Ausencia de figuras claves. Lesiones. Exclusión de algunos deportes que entonces aportaron.

Dayanara Curbelo, del judo, aportó el primer título. / ROBERTO MOREJÓN, enviada especial de Jit

Lo que preocupa

La reina de los deportes, el atletismo, dio una bocanada de oxígeno al final. Maquilló la actuación general.

Los números son claros. Cuatro años después: 10 títulos menos. Retroceso en platas. Retroceso en bronces. Retroceso en posición por países.

En Cali-Valle 2021, Cuba fue quinta (29-19-22=70). Ahora séptima (19-13-15=47).

Un consuelo: compartimos 19 oros con Canadá. Una potencia deportiva.

La comunicación oficial resalta logros. Agradecimientos. Pero también corresponde al periodismo –aunque no solo de cifras vive el hombre– no olvidar pasos hacia atrás.

El más reciente había sido hace poco, en los Juegos Olímpicos de París 2024: lugar 32 (2-1-6=9), inferior a Tokio 2020 (14to/7-3-5=15). Ese desempeño es el más bajo desde Múnich 1972 (14to/3-1-4=8).

Centroamericanos y del Caribe: Barranquilla 2018 (2do/102-72-68=242), San Salvador 2023 (3ros/74-59-63=196).

Josmi Sánchez: invencible en decatlón. / MÓNICA RAMÍREZ, enviada especial de Jit.

Panamericanos: Guadalajara 2011 (segundo lugar histórico desde Cali 1971, sin olvidar el primero en La Habana 1991: 58-35-43=136); Toronto 2015 (pronóstico: segundos, no fue así: 4to/36-27-34=97); Lima 2019 (6to/33-28-39=100); Santiago de Chile 2023 (5to/30-22-17=69).

El deporte cubano, como nuestra sociedad, vive tensiones. Desafíos. Enseña que se puede salir fortalecido.

Lo hecho en Asunción, entre claroscuros, marca apenas un capítulo más de una larga resistencia.

García Márquez narró la violencia y el desconcierto de un pueblo. Aquí, salvando distancias, la mala hora en realidad es la de un deporte que atraviesa dificultades. Pero late con esperanza de días mejores.

El clavadista Frank Abel Rosales: campeón en el trampolín de un metro. / MÓNICA RAMÍREZ, enviada especial de Jit.

Números y nombres

● 216 atletas en 28 disciplinas. Presencia en 170 de 336 pruebas.

● 47 premios: 18 mujeres, 25 hombres, 4 mixtos.

● Subieron al medallero 10 deportes: pista y campo (8-3-2), lucha (3-5-2), canotaje (3-3-3), judo (1-2-1), clavado (1-0-2), pesas (1-0-1), remo (1-0-1), taekwondo (1-0-1), tiro con arco (0-0-1), voleibol (0-0-1).

● Atletismo aportó ocho de las 17 plazas aseguradas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

● La canoísta Yisnoly López fue la cubana más destacada (tres oros y un bronce).

Los abanderados

● Inauguración: judoca Dayanara Curbelo (oro + plata por equipos), remero Roberto Carlos Paz (oro + bronce).

● Clausura: Yisnoly López (canotaje, tres oros + un bronce), Josmi Sánchez (atletismo, decatlón oro).

El medallero