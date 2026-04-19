La Patria en la trinchera

El V Coloquio Patria permitió tejer alianzas, compartir herramientas y reivindicar una comunicación emancipadora, arraigada en las necesidades reales de los pueblos del Sur

Por. / ALEJANDRA MOREJÓN FUENTES Y HÉCTOR ALEJANDRO CASTAÑEDA NAVARRO

Mientras el adversario pone en marcha maquinarias de odio, tergiversación e intoxicación mediática para sembrar confusión entre los pueblos y adormecer las conciencias, el V Coloquio Patria se negó a guardar silencio y respondió desde la trinchera de las ideas con pensamiento crítico; tendió puentes de diálogo y articuló un frente común para la defensa de una agenda emancipadora y al servicio de los oprimidos.

Patria: El Girón comunicacional de estos tiempo. / Yasset Llerena

La cita, concluida este sábado, contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, quién no se perdió ninguna de las tres jornadas de trabajo. En homenaje a la epopeya de Girón, la proclamación del carácter socialista de la Revolución y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el coloquio reunió a más de 3 000 participantes cubanos y más de 150 delegados de 20 países.

En la jornada de clausura, el panel “Comunicar la solidaridad” reunió a voces de Ecuador, Argentina, Uruguay, Venezuela y México, entre ellas María Paula Giménez, Irene León, Gabriela Cultelli, Blanca Eekhout, Alessandra Pradel y Alberto Mas. Asimismo, el estadounidense Manolo de los Santos impartió la conferencia magistral “La palabra hecha Revolución: Fidel y la comunicación”, mientras que Mirko Casale, director del programa ¡Ahí les va!, de RT, condujo el taller “El humor político en tiempos de tragedia”, uno de los espacios más esperados del programa general.

Entre los hitos de esta V edición estuvo la inauguración de la sede permanente del evento, ubicada en el antiguo Centro de Acreditación de la Agencia Cubana de Noticias, en el Vedado capitalino.

El Coloquio ha madurado desde sus primeras convocatorias hasta consolidarse, en su quinta edición, como uno de los laboratorios de pensamiento más importantes del Sur Global para enfrentar la guerra mediática y el colonialismo digital. Patria, un evento que nació en 2022 como un pequeño punto de encuentro, una especie de taller entre comunicadores progresistas es hoy una cita ineludible para todos aquellos que conciben la comunicación un terreno de lucha política, cultural y ética.

El programa del evento combinó paneles, siete talleres de formación y espacios culturales, y amplió su alcance mediante la participación virtual, que superó cifras de años anteriores. En ese entramado de voces y experiencias, el Coloquio reafirmó la máxima de que en materia de comunicación, juntos llegamos más lejos. No se trata solo de informar, sino de construir sentidos y defender la verdad desde la acción colectiva.

El programa del evento combinó paneles, siete talleres de formación y espacios culturales.. Yasset Llerena

La Doctora en Ciencias de la Comunicación, Rosa Miriam Elizalde, principal impulsora de la iniciativa, dio lectura a la declaración final, un documento que sintetiza consensos y proyecciones. En él, los participantes acordaron fortalecer Patria como plataforma permanente de articulación entre periodistas, medios, activistas, movimientos sociales, académicos y desarrolladores tecnológicos del Sur Global. También se comprometieron a impulsar redes de cooperación para la formación, la investigación aplicada, la producción conjunta de contenidos y la respuesta rápida ante campañas de desinformación.

El texto respalda, además, el desarrollo de tecnologías e inteligencias artificiales abiertas, transparentes y culturalmente situadas, orientadas al bien público. Asimismo, convoca a la construcción de un nuevo orden informativo internacional basado en la verdad, la justicia y la autodeterminación de los pueblos.

La declaración incluyó una firme condena a la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y al cerco energético que impacta directamente en la vida cotidiana de la población. Los participantes denunciaron el carácter extraterritorial y coercitivo de estas medidas y exigieron su levantamiento inmediato.

En la clausura, Yuniasky Crespo Baquero, miembro del Comité Central del PCC y jefa de su Departamento Ideológico, evocó palabras de Fidel Castro sobre los desafíos de la comunicación en un mundo dominado por grandes intereses mediáticos. “Asumamos ese reto –concluyó–. Tenemos y tendremos Patria”.

Como lo calificó el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, cierra así consolidándose como motor de una red internacional que apuesta por narrar, con voz propia, la verdad de nuestros pueblos.