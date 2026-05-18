La piel en el surco, el corazón junto al pueblo

En el acto de entrega de altas condecoraciones estatales a cooperativistas y campesinos, en saludo al 17 de Mayo, el mandatario cubano ponderó el rol del sector en la alimentación del pueblo

Mujeres y hombres con la piel curtida por el sol y las manos callosas de hacer parir a la tierra y los animales, recibieron altas condecoraciones estatales en La Habana, como parte de la jornada por el 17 de Mayo, Día del Campesino Cubano. La ceremonia, celebrada en el salón de protocolo El Laguito, contó con la asistencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República.

Félix Álvarez Jiménez forma parte de la estirpe del campesinado cubano./ RICARDO R. GÓMEZ RODRÍGUEZ

Bastaba mirar sus ojos para descubrir el reflejo de intensas jornadas de sol y sereno, de tempestades y desafíos acumulados durante años, quizás hoy retribuidos, a las puertas del aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). En ese contexto fueron entregados los títulos honoríficos de Héroe del Trabajo de la República de Cuba a Félix Álvarez Jiménez, productor insigne de Sancti Spíritus; Adolfo Alvarado Esquijarosa, directivo de la organización; y Fernando Ravelo Jaime, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Cuba-México, de Alquízar, Artemisa.

La Orden 17 de Mayo fue otorgada a Juan José Cordero Díaz, Armando Edelio Mederos Castro, Lorenzo González Esquivel y Juan Ibarra Garcés, mientras otros homenajeados recibieron la Medalla Romárico Cordero y la Distinción Antero Regalado.

Yamila Sarduí Martínez, integrante del Buró Nacional de la ANAP, al leer la resolución sobre los altos estímulos estatales, destacó el ejemplo y los aportes de los congratulados en circunstancias cruciales y en el Año del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Estuvieron presentes en el acto el comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura y los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; además de Félix Duarte Ortega, presidente de la ANAP.

Muchos de los condecorados compartieron experiencias relacionadas con el incremento de la producción de alimentos destinados al pueblo, al que entregan día tras día el corazón, en medio de adversidades provocadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético de Estados Unidos.

Libro sobre Fidel, diálogo con la sabia del campo

Momentos antes tuvo lugar la presentación del libro Fidel, la ANAP y el campesinado cubano, compilación de una treintena de discursos e intervenciones del Comandante en Jefe en distintos escenarios vinculados al movimiento cooperativo y campesino. El texto fue elaborado por el historiador Elier Ramírez Cañedo.

Al dirigirse a los homenajeados, Díaz-Canel manifestó confianza en ellos, reconoció sus aportes y señaló que defienden las conquistas sociales porque, si alguien conoce las implicaciones que tendría el capitalismo para el pueblo, son precisamente quienes nacieron en las zonas rurales antes del triunfo de la Revolución.

También reflexionó sobre la guerra económica, psicológica y cultural emprendida por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, basada –dijo– en mentiras, calumnias y odio, elementos que el pueblo cubano sabe descifrar.

Subrayó que Cuba no ha permanecido de brazos cruzados y que continúan actualizándose medidas para enfrentar la compleja coyuntura actual. Entre ellas mencionó prioridades vinculadas a la defensa, no con propósitos de agresión o amenaza, sino para prevenir, organizar el trabajo en cada territorio y proteger a la ciudadanía.

El mandatario instó a consolidar las estrategias del programa de Gobierno, en particular las relacionadas con la producción de alimentos y la transición energética, a partir de la generalización de buenas prácticas desarrolladas en distintos lugares del país.

Adolfo Alvarado Esquijarosa estuvo junto a Fidel. / RICARDO R. GÓMEZ RODRÍGUEZ

“Vamos a comer lo que seamos capaces de producir”, reiteró, al tiempo que llamó a potenciar las técnicas agroecológicas, el empleo de bioproductos y la aplicación de la ciencia y la innovación.

Convocó, además, a multiplicar las experiencias exitosas alcanzadas en el tabaco hacia otras esferas, como la producción de leche, granos y carne, siempre eliminando trabas y fortaleciendo el autoabastecimiento municipal.

Explicó la importancia de lograr precios más bajos para los productos, evitar intermediarios en las ventas y actuar con responsabilidad social. Aseguró que Cuba dispone de tierras y recursos suficientes para alcanzar la soberanía alimentaria, con productos de calidad.

Sobre la transición energética, indicó la necesidad de ampliar el uso del biogás y de las fuentes renovables de energía, mucho más económicas y viables en las zonas rurales.

Asimismo, llamó a fortalecer el trabajo político de la ANAP, especialmente en las comunidades, dirigido a resolver de manera colectiva los problemas existentes y compartir las victorias sustentadas en la unidad del pueblo.

Muchos de los condecorados también comentaron experiencias relacionadas con el empleo de materias orgánicas autóctonas, los vínculos con universidades, institutos y centros científicos para aplicar nuevas tecnologías, así como la labor social en la atención a centros comunitarios, bateyes y alternativas para enfrentar el déficit de combustibles y otros recursos.

Igualmente, evocaron la pobreza y la marginación en que vivía este sector antes de 1959 y la necesidad de defender las conquistas alcanzadas, principalmente mediante el incremento de los aportes productivos en todas las ramas, “dejando la piel en el surco”, como expresó uno de los campesinos.Conocimos de experiencias de familias que nunca tuvieron nada y hoy son dueñas de todo. De gente humilde que enamora con el verbo actuar y vencer.