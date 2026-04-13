Las certezas de la cultura mayor

Pensemos en los valores formativos aportados por Fidel al invitarnos a ser parte activa de las transformaciones de nuestra Cuba en Revolución

¡Cuántas satisfacciones produce haber estado allí! Su liderazgo en los congresos y las reuniones del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba son inolvidables. Evocarlas nutre múltiples energías transformadoras de notable trascendencia social. Cada una de estas imágenes trae al presente los diálogos permanentes del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con los escritores, artistas e instructores de arte. Siempre han trascendido al pueblo cubano.

Siempre estimuló la cercanía y el intercambio con escritores, artistas e instructores de arte. / ARCHIVO DE BOHEMIA

Conmueve verlo en la práctica de un desempeño que lo estimuló profundamente. Analizar sus intervenciones y estudiarlas activan las estrategias aportadas por él de manera sencilla, franca, cerca del otro ser humano; dan fe del sentido histórico que necesitamos conocer e incorporar a nuestras vidas.

Pensemos de dónde venimos y quiénes somos renovando fuerzas al enfrentar difíciles realidades cotidianas. ¿Por qué la cultura es “escudo y espada de la nación” como la llamó Fidel? El concepto dinamiza ideas, conciencias y pensamientos ante el creciente avasallamiento del imperialismo yanqui. Lo expresa mediante el bloqueo criminal, el fascismo galopante por el mundo, las crisis, las guerras, la incitación al odio, el racismo sin límites y la exacerbación de crudas violaciones de los derechos humanos.

Él dio voces de alarma sobre estos asuntos cruciales. Propuso contraofensivas ante las invasiones crecientes estimuladas por el imperialismo. Previsor, inteligente, cubano raigal, martiano, dijo: “Aquí todo se juega: identidad nacional, Patria, justicia social, Revolución, todo se juega”.

Estos tiempos exigen el cultivo de la certeza mayor: él previó, alertó, meditó, lideró batallas, buscó soluciones para resolver los grandes problemas de la nación en diferentes épocas y circunstancias.

Al construir consenso estimuló la unidad. Lo hizo pensando sensiblemente en el pueblo cubano. Queda patentizado en el histórico discurso Palabras a los intelectuales y la constitución de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el 22 de agosto de 1961.

De nuestro el ser al acontecer

Todo periplo revela riquezas de los caminos recorridos. Volvemos al aquí y ahora en diferentes trincheras animados por la resistencia creativa.

Insistió Fidel en propósitos fundamentales de la Revolución: desarrollar el arte y la cultura para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Elocuente, expresó: “Y al igual que nosotros hemos querido para el pueblo una vida mejor en el orden material, queremos para el pueblo una vida mejor también en el orden espiritual, queremos para el pueblo una vida mejor en el orden cultural”.

Una y otra vez recordémoslo al hacer. Actualmente, la apropiación de mensajes se sustenta en la cultura y las tecnologías mediante complejos procesos comunicativos. El escenario mediático constituye un epicentro de interacciones devenido punto de referencia para mantenernos atentos a intereses, preferencias y valores simbólicos de las mayorías.

Los reclamos inclusivos de Fidel son un referente para todos los tiempos. Es imposible olvidar su discurso pronunciado en la graduación del primer curso de las Escuelas de Instructores de Arte el 20 de octubre de 2004. Emociona, en especial, su llamado: “Con la integración a esta brigada, se consolidará la identificación de estos jóvenes con sus responsabilidades como instructores de arte, y se encauzará el necesario vínculo que deben mantener con el movimiento artístico del país y de cada territorio en particular”.

Pensar en todos sin límites de edades, profesiones o procedencias. Su quehacer es una brújula cierta, la certeza que nos involucra en proyectos y aspiraciones siempre crecientes en beneficio colectivo.

Es un hecho crucial para nuestra nación que en 2026 celebramos 65 años de que el Comandante en Jefe concibió la UNEAC, organización que encabeza la vanguardia cultural del país: lo celebramos en el centenario de su natalicio. La conmemoración involucra a su pueblo.