Las mil y más maneras de no rendirse

Una mirada a la creatividad y la resistencia de los cubanos frente a las adversidades, reflejadas en la alegría intocable de nuestros niños durante la etapa estival
Está a punto de cerrar sus telones… pero con la frente en alto.
Aunque los anteriores han sido también difíciles, en el orden económico financiero (y las consecuencias derivadas), este verano 2026 puntea como el más crudo.
A mi modo de ver, por encima de todo, se ha vuelto a imponer, sin embargo, esa capacidad consustancial a nosotros los cubanos de “buscar donde no hay”, sobre todo para que los niños encuentren ese espacio fantástico donde recrear sanamente el alma.
Estas imágenes lo han confirmado durante estos años de andar y de seguir andando a pecho y pulmón.