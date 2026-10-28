Camilo, al ritmo de la vida

Un Coloquio en su entrañable Yaguajay remarca el cariño que ha portado un país entero desde que la furia del mal tiempo pretendió desaparecerlo

Yaguajay (Sancti Spíritus). Supuesta, aparentemente, en términos físicos, Camilo desapareció sobre el mar, aquel triste 28 de octubre de 1959, como consecuencia de un accidente aéreo, mientras retornaba a La Habana, procedente de Camagüey.

Totalmente inconcebible un 28 de octubre sin el tributo de todo un pueblo a Camilo. / Pastor Batista

Pero no siempre la muerte es verdad, no siempre termina siendo tal, sobre todo cuando se ha cumplido –no importa en cuan breve y lamentable tiempo– la obra de la vida.

Y ocurrió que, después de intensísimas jornadas de búsqueda, la gente, un pueblo entero, siguió y siguió con la esperanza del hallazgo, del reencuentro, y con la decisión de mantener vivo, hasta hoy, hasta siempre, al Señor de la Vanguardia, al Héroe de Yaguajay, al hombre del sombrero alón, de la sonrisa amplia, de las mil (y más) anécdotas.

¿Se ha puesto a pensar usted cuántos cubanos han llevado y llevan ese nombre, Camilo?, ¿y por qué razón?

¿Se ha hecho la interrogante de cuántos centros de educación, industrias, Comités de Defensa de la Revolución, calles, avenidas… se llaman como él? ¿O por qué, también, las escuelas donde se forman adolescentes y jóvenes con vocación militar?

Todo ello sin contar el cariño con que el cubano se ha acostumbrado a reencontrarse con él año tras año, cada 28 de octubre, en cualquier punto de los 5 764 kilómetros de litoral, en ríos, arroyos, embalses y otros acuíferos donde miles y miles de personas depositan flores, no solo a su memoria, sino también a su presencia.

El Yaguajay, completamente suyo, suele ponerle, además, un “extra” al calendario y ya suma 32 ediciones de un Coloquio que, dedicado a la “obra y vida del Señor de la Vanguardia”, se empeña en darle cada vez más espacio, más vida.

El Mausoleo del Frente Norte de Las Villas forma parte del Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos. / Pastor Batista

Volvió a ocurrir hace apenas unas horas, cuando integrantes de cinco comisiones de trabajo examinaron obras en vertientes como la literatura, las artes plásticas y la música, fundamentalmente.

Y por supuesto que hubo cabida para la remembranza de anécdotas, narradas por quienes participaron décadas atrás en diferentes eventos relacionados con Camilo, complementadas por la visión que de él hoy tienen estudiantes y jóvenes pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior.

Más de 2 000 obras conforman actualmente el Fondo Documental del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, según trascendió en la cita de este 2026, vísperas de un nuevo abrazo entre el pueblo de Yaguajay, Sancti Spíritus y Cuba entera con el Héroe, allí, donde le asestó, con modesta maestría, uno de los golpes decisivos a fuerzas de la tiranía batistiana.