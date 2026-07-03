Las Tunas es cultura

Toda ciudad tiene su sello, algo que la diferencia e identifica

Las Tunas, en el oriente cubano, casi 700 kilómetros al este de La Habana, es conocida como la “Capital de la escultura cubana”.

Ello obedece a que el territorio siempre se distinguió por un fuerte movimiento escultórico, este cobró especial fuerza tras el rescate de dicha manifestación artística a finales de la década de 1970, en un virtuoso empeño encabezado por la afamada artista plástica Rita Longa Aróstegui.

Sede de numerosos encuentros y bienales, Las Tunas se fue dotando de un envidiable patrimonio en esta vertiente de la creación. Junto a piezas de carácter monumental, la provincia atesora una sorprendente colección de obras en pequeño formato, única en su tipo en el país.

Además de Rita, han dejado su huella en el territorio creadores como José Antonio Díaz Peláez, Sergio Martínez, José Fuentes, Pedro Peña, Ángel Íñigo y Rafael Ferrero, entre otros.

Aunque muchas obras se conservan contra viento y marea a pesar de los años, algunas claman por las labores de mantenimiento o restauración que requiere toda pieza, sobre todo cuando está expuesta a la acción del tiempo, la lluvia, el viento y el daño humano.

Atractiva pieza que da la bienvenida al Hotel Las Tunas.

Presencia aborigen en la escultura tunera.

Presencia de Rita en la ciudad.

Uno de los elementos de la Fuente de las Antillas, obra de Rita Longa.

Liberación de los pueblos, pieza ubicada frente a la sede del movimiento obrero.

Pieza donada por el escultor belga Francisco Wuytadk para el Parque por la paz.

Caballito, obra del escultor habanero Sergio Calixto Martínez, ubicada frente a la Feria de la ciudad.

Monumento al Trabajo, pieza de José Antonio Díaz Peláez.

¿Será que para algunos el amor es un yugo?

Y en ese Martí… el sello de Rita Longa.

Elementos alusivos a la arquitectura colonial, en la Plaza Cultural.