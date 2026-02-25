Los colores que definirán 2026

Si la moda es un lenguaje; el color, su entonación. Para este 2026 las páginas de Vogue y los informes del Instituto Pantone apuntan hacia una transición. Atrás queda la saturación y se abraza una paleta que busca sanar, calmar y, sobre todo, reconectar con lo esencial

El color del año, bautizado como Cloud Dancer, no es un blanco puro y frío, sino un tono roto, con matices grisáceos y perlados que evocan la suavidad de las nubes o la arena fina. Tras años de incertidumbre visual, llega para ofrecer un “respiro”.

Colección Primavera-Verano 2026 de la diseñadora Bottega Veneta, presentado durante la Semana de la Moda en Milán. / Vogue México Colección Primavera-Verano 2026 de la diseñadora Alberta Ferretti (Semana de la Moda en Milán). / Vogue México

En un mundo saturado de información, vestir de este tono es crear un espacio de silencio visual. Se trata de un blanco roto, con un subtono cremoso que evita la frialdad y que representa la búsqueda de transparencia y paz.

Colección Givenchy Primavera-Verano 2026 de pet-á-porter, diseñado por Sarah Burton (Semana de la Moda de París). / Vogue México

En Cuba, donde los matices forman parte de nuestra idiosincrasia, estas tendencias representan la reinvención cotidiana. Este tono se convierte en el lienzo perfecto para el estilo cubano, ese que a menudo se arriesga con colores radiantes. Además, permite combinaciones con tonalidades carmelitas (marrones) para un look de oficina que proyecte seguridad y elegancia, así como usarlo en nuestras guayaberas y vestidos frescos.

Para el cubano, resulta un aliado. Sin embargo, la novedad este año radica en las texturas. Ya no se busca la camisa lisa de oficina, sino el lino arrugado, el algodón calado y el tejido de punto.

Entre los más vibrantes que veremos en 2026 destaca el naranja, capaz de transmitir fuerza y energía. Lo encontramos en toda su gama, desde más oscuros y vivos hasta tonos pastel, aunque sin dudas, los encendidos se llevarán toda la atención.

Otro color que se robó toda la atención del street style en 2025 fue el amarillo, y continuará su reinado en el actual calendario con nuevas variaciones. Llevar prendas de color amarillo serán sinónimos de creatividad y desenfado; pueden contener tonos mostaza para lograr un estilo elegante.

Los carmelitas también continúan: cafés, chocolate, caoba, beiges, arenas y cobrizos. Los primeros estuvieron presentes en las pasarelas de primavera-verano 2026 de Fendi y Dior, utilizado, además, por las mejores vestidas, como reemplazo del negro.

El púrpura emergerá para aquellos atuendos arriesgados, sofisticados y que muestran creatividad; ideal para abrigos y blazers, como se vio en Valentino y Burberry en sus desfiles primavera-verano 2026. Lo veremos tanto para piezas elegantes y como para looks casuales.

Los colores pasteles, destacando el verde y el rosado, e igualmente los metálicos dorados y plateados, formarán parte de la gama. Asimismo, el borgoña continuará llamando la atención de todos y que se utilizará para complementar prendas con tonalidades neutras como el gris o blanco.

La paleta de 2026 se presenta como reflejo del mundo, el que hoy anhela espacios de calma sin perder los destellos de energía.

Colección Rabanne Primavera 2026 Ready-to-Wear (Semana de la Moda de París). / Vogue México Colección Primavera-Verano 2026 de Sergio Hudson (Semana de la Moda de Nueva York). / Vogue México

Colección Dior Ready-to-Wear Primavera-Verano 2026, diseñado por Jonathan Anderson (Semana de la Moda de París). / Vogue México. Colección Primavera-Verano 2026 de Burberry. / Vogue México Colección Primavera-Verano 2026 de Dior. / Vogue México