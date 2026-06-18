Los niños que pintaron a Fidel

Veinticinco niños, cien cuadros y un solo protagonista: Fidel. Quedó inaugurada en el Centro Fidel Castro Ruz la exposición colectiva “Nosotros con Fidel”, una muestra del proyecto Toparte que acerca la figura del Comandante a los más pequeños a través del arte

En el año del centenario del Comandante en Jefe, pequeños e intrépidos artistas han encontrado en la pintura una vía para expresar su admiración. Veinticinco niños del proyecto Toparte, bajo la tutoría del artista y pedagogo Alberto Flores Pino, presentaron en el Centro Fidel Castro Ruz una colección de 100 acrílicos sobre lienzo que retratan al Fidel que llevan dentro desde la mirada más sincera.

La muestra fue concebida para vincular la creación artística temprana con la formación de valores y canalizar las emociones infantiles hacia expresiones artísticas con contenido histórico y social.

Los pequeños creadores reflejan en sus pinturas al Fidel que los acompaña, una imagen construida a partir de lo aprendido en sus familias, la escuela y la propia obra de la Revolución.

Durante la exposición colectiva, los infantes explicaron sus creaciones ante un auditorio integrado por familiares, educadores y trabajadores de la institución.

Cada cuadro es una lección de ternura, un testimonio de que Fidel sigue vivo en la mirada limpia de quienes crecen bajo su ejemplo.

Quien recorra la sala encontrará más que trazos. En el año de su centenario, no hay homenaje más genuino que la pureza de un niño retratando al Héroe con los colores de su propia esperanza.