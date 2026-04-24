Manos que edifican la patria

En vísperas de las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, se celebró en la capital el acto de imposición de condecoraciones a trabajadores, dirigentes sindicales y cuadros de la organización con desempeños sobresalientes

El Día Internacional de los Trabajadores, celebrado por primera vez en Cuba en 1890, tiene un fuerte vínculo con la lucha por los derechos laborales en todo el mundo. La fecha fue adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, como un homenaje a los mártires de Chicago.

Condecoraciones a cuadros, funcionarios y trabajadores destacados como parte de las actividades previas al Día Internacional de los Trabajadores. / Yasset Llerena

Su origen se remonta a la brutal represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick en esa ciudad norteamericana, entre abril y mayo de 1886. En ese contexto, cuando la jornada laboral podía extenderse hasta 18 horas, miles de trabajadores iniciaron una huelga general el 1° de mayo exigiendo su reducción.

Hoy, el 1° de mayo se celebra en más de 80 países de manera oficial y en otros de manera no oficial. Es una fecha en la que los trabajadores de todo el mundo recuerdan su lucha histórica y renuevan su compromiso con la mejora de las condiciones laborales.

Como antesala a las celebraciones de la importante fecha, la sede nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) fue escenario del acto de imposición de condecoraciones a trabajadores, cuadros y funcionarios de la organización sindical.

La ceremonia fue presidida por Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC. Las distinciones entregadas este 2026 simbolizan el esfuerzo y la dedicación de aquellos que sostienen el tejido productivo y social del país, en un escenario que exige la máxima optimización de recursos e ingenio. Entre las condecoraciones se incluyeron tres Órdenes Lázaro Peña (una de primer, segundo y tercer grado), cinco Medallas Jesús Menéndez y cinco Sellos Aniversario 85 de la CTC.

Yasiel Osvaldo Pieter Terry, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, felicitó a los homenajeados y destacó que su labor simboliza la dedicación constante en el cumplimiento de sus funciones. También hizo un llamado a la participación masiva en los actos por el 1° de mayo, bajo las premisas de unidad y ahorro de recursos.

Memoria y filatelia: 140 años de historia obrera

Homenajeados con las Órdenes Lázaro Peña, Medallas Jesús Menéndez y Sellos Aniversario 85 de la CTC. / Yasset Llerena

En el marco de la jornada, también se llevó a cabo la cancelación postal conmemorativa por el aniversario 140 de la primera celebración del 1° de mayo. Este simbólico momento, que perpetúa en la historia filatélica la importancia de esta celebración en Cuba y el mundo, contó además con la presencia de Ana Julia Mariné López, viceministra del Ministerio de Comunicaciones y trabajadores del Grupo Empresarial Correos de Cuba y del Museo Postal Cubano José Luis Guerra Aguiar.

Para la ocasión, se rescató una emisión de 1998 con gran valor simbólico: la del 60 Aniversario de la CTC, que resalta la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y muestra el logotipo de la organización y la imagen del tradicional desfile popular.

La cancelación conmemorativa representa el respeto y la continuidad de una tradición que en Cuba comenzó en 1890 y, tras el triunfo de 1959, pasó de ser una jornada de protesta a una celebración masiva del pueblo trabajador.