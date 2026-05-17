Meteoro 2026: ineludible previsión

La práctica constante, la consecución de una cultura preventiva y saber avizorar los riesgos pueden ayudar a preservar lo más importante: la vida humana

La humanidad vive hoy en vilo sometida a fenómenos naturales y disímiles contingencias. Ciclones, sismos, maremotos, epidemias, derrames de hidrocarburos, grandes incendios, sequías prolongadas, contaminaciones: toda una gama de desastres, la mayoría de ellos a causa de la acción de los hombres; y no son solo una amenaza, muchos seres humanos han sufrido en carne propia sus arremetidas y consecuencias.

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la sesión de trabajo, que formó parte del Día Nacional de la Defensa. / Presidencia Cuba

La furia de estos hechos resulta arrasadora, y es el propio hombre el llamado a contribuir a la reducción de los riesgos y establecer medidas encaminadas a educar, prevenir, avizorar y responder de manera lo más eficientemente posible ante cualquiera de esos fenómenos.

Previo al inicio de la temporada ciclónica el primero de junio y que transcurre hasta el 30 de noviembre, ya es tradicional en Cuba el desarrollo del ejercicio popular de acciones contra desastres Meteoro. Han enriquecido sus experiencias los órganos de dirección, grupos de trabajo de los Consejos de Defensa y el pueblo en general, a partir de las vivencias propias o de otros.

En la edición 40 del Meteoro, y con el propósito de fortalecer las capacidades de preparación de los órganos de dirección y mando, organismos estatales, instituciones educativas y de la salud, empresas y población en general, el Consejo de Defensa Nacional desarrolló un simulacro nacional, con acciones muy cercanas a la realidad, para el enfrentamiento a desastres de origen natural, tecnológico y sanitario. Muy pertinente en los momentos actuales en los que el Ministerio de Salud Pública refuerza la vigilancia epidemiológica y el control en puntos de entrada al país, debido a los riesgos ante la presencia de Hantavirus.

La realización del ejercicio coincidió este mayo con el Día Nacional de la Defensa, que se realiza cada viernes. En la jornada, encabezada por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se recibió un mensaje enviado por el Líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz.

Puede parecer paradójico que el enfrentamiento a cada evento, que afecta al territorio nacional, posibilita enriquecer los planes, pero así es. Al propio tiempo, la realización del ejercicio facilita comprobar los aseguramientos de la instrucción e información al pueblo, de forma que garanticen su vitalidad en las difíciles condiciones que provocan la falta de fluido eléctrico y la interrupción de las comunicaciones. En esta oportunidad se añade el imperativo de actualizar esos planes, teniendo en cuenta el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. «Todo hay que puntualizarlo, implementarlo y concretarlo, zona de defensa por zona de defensa», precisó Díaz-Canel.

Pese a las difíciles condiciones económicas, dentro de las posibilidades, se debe insistir en actividades en las que es decisivo el aporte de la comunidad, que incluyen la poda de árboles, limpieza de alcantarillados, tragantes, desagües de azoteas y caños, además de la recogida de desechos sólidos en las calles.

Destaca la necesidad de una buena organización y disciplina de todos para dar cumplimiento a otras tareas, como: primeros auxilios y recepción masiva de heridos, aseguramiento de puertas y ventanas, y todas aquellas que garanticen llegar al inicio de la temporada ciclónica dispuestos a reducir al máximo los daños humanos y económicos que cualquier fenómeno atmosférico pueda causar.

Esa exigencia adquiere más fuerza con los datos contenidos en el pronóstico de temporada: 11 ciclones tropicales (5 huracanes, 2 intensos), con un 40 por ciento de probabilidades de impacto en Cuba.