Moda al desnudo

La prenda íntima más polémica del armario femenino, obra de la incomodidad y una pizca de genio accidental, atravesó revoluciones, rebeldías y tecnología

En el panteón de los inventos que cambiaron la vida cotidiana, junto a la rueda y la bombilla, hay un lugar reservado para un objeto cuya génesis fue menos un acto de ingeniería planificada y más un gesto de pura exasperación. Corría el año 1913 y la alta sociedad neoyorquina se preparaba hacia otra velada de etiqueta.

Para la joven Mary Phelps Jacob, quien posteriormente sería recordada como Caresse Crosby, el drama no estaba en elegir el vestido, sino en soportar la armadura que llevaba debajo: un corsé de ballenas y broches que oprimía, deformaba y convertía respirar en un lujo. En un momento de inspiración fruto del descontento, pidió a su doncella dos pañuelos de seda, un listón rosa y unas agujas. Lo que nació en ese dormitorio superó una solución improvisada; fue el primer germen del sostén moderno, un acto de rebelión íntima que, sin saberlo ella, desataría una revolución silenciosa en la moda, la cultura y el cuerpo de la mujer.

El “invento”, bautizado de manera menos glamurosa pero bien descriptiva etiqueta de “sujetador sin espalda”, era de una simplicidad genial: dos copas separadas que sostenían sin comprimir, unidas por un cordón. La sensación, según relató, fue “de libertad absoluta”. Aquel tirano de acero y hueso que había dictado siluetas por siglos encontró su némesis en una socialite aburrida de sufrir en silencio. Cuando sus amigas vieron el artilugio, el elogio se tradujo en pedidos: Mary había pasado de resolver un problema de vestuario a dirigir, sin pretenderlo, un taller de liberación pectoral.

Infografía: Tania Rendón

Convencida por su entonces marido, un tipo sin dudas con olfato para el negocio, patentó su modelo en 1914 bajo el nombre de “Brassière” (tomando la palabra del francés antiguo para “brazo”). La patente US #1,115,810 es un documento histórico que consagra la separación de las copas, un principio que sigue vigente. Sin embargo, en un vuelco que alimenta la leyenda (y la frustración de los historiadores de la moda), vendió los derechos a la Warner Brothers Corset Company por apenas 1 500 dólares (una suma considerable para la época, pero una ganga histórica para la empresa, que se estima ganó más de 15 millones con ella después). La compañía, con visión industrial, refinó los materiales y la producción.

Mary, mientras tanto, siguió con su vida, y dejó atrás una innovación que otros convertirían en un imperio global. Su gesto casual coincidió con un tsunami social: la Primera Guerra Mundial empujó a las mujeres a fábricas y oficinas, donde el corsé era tan práctico como una ballena en una bicicleta.

La evolución técnica: de la seda al algoritmo

Durante las décadas de 1920 y 1930, la moda impuso un físico recto y andrógino inspirado en las flappers. Los sostenes tipo bandeau comprimían el busto para borrar las curvas y proyectar una imagen de modernidad. En esos años también comenzaron a estandarizarse las tallas y aparecieron las primeras copas identificadas con letras —A, B, C…—, un sistema que buscaba ordenar un mercado hasta entonces dominado por la improvisación. El ideal estético dictaba la forma de la figura, y la ropa se encargaba de moldearla.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, el empresario Frederick Mellinger, fundador de Frederick’s of Hollywood, presentó el primer push-up. El objetivo ya no era ocultar ni reducir el pecho, sino resaltarlo. La prenda pasó de ser un elemento funcional a convertirse en un símbolo de seducción, impulsado por la publicidad, el cine y la consolidación de una poderosa firma de la moda.

En los años 50 el aro se convirtió en un ícono de moda. Los famosos bullet bras de copas puntiagudas comenzaron a asociarse con el glamour y la sensualidad a partir de su uso en figuras como Marilyn Monroe.

Las temporadas de 1960 y 1970 marcaron quizá el momento de mayor carga simbólica. En pleno auge de los movimientos feministas, comenzó a verse como un emblema de las normas impuestas sobre la silueta femenina. Aunque la imagen de las “quemas de sujetadores” quedó magnificada por los medios, el debate convirtió a la prenda en un símbolo político. Para algunas representaba una forma de opresión; para otras, una elección personal o incluso una expresión de autonomía y sensualidad. Mientras la discusión ocupaba las calles, el mercado respondía con innovaciones: las fibras elásticas de lycra, los primeros sostenes deportivos y creaciones que privilegiaban la comodidad sin renunciar al soporte.

A partir de 1990, la tecnología comenzó a transformar silenciosamente el universo de la lencería. Las copas moldeadas sin costuras, los materiales transpirables y antibacterianos, los sistemas de ajuste personalizados y los sostenes deportivos desarrollados con criterios de ingeniería biomecánica redefinieron el concepto de confort. Aquella sencilla pieza confeccionada con seda y cintas a comienzos del siglo dio paso a un producto altamente especializado, capaz de adaptarse a múltiples necesidades y estilos de vida.

En la actualidad, la innovación continúa. La impresión tridimensional permite fabricar copas personalizadas, y aplicaciones móviles escanean el cuerpo para recomendar la talla más adecuada. Paralelamente, los llamados smart bras incorporan sensores capaces de monitorizar la postura, registrar la frecuencia cardíaca o apoyar la detección temprana de alteraciones en el tejido mamario.

5. La nueva generación de sujetadores inteligentes integra sensores biométricos sin renunciar a la comodidad ni a la estética. / iccsi.com.ar

Sin embargo, su significado contemporáneo trasciende la tecnología. La prenda ocupa un lugar central en debates sobre identidad, autonomía y representación de la anatomía femenina. Movimientos como #FreeTheNipple cuestionan la obligación social de usarlo, mientras el auge del body positivity ha impulsado una oferta inclusiva de tallas, conceptos y tonalidades para responder a la diversidad corporal. Al mismo tiempo, la creciente preocupación ambiental ha llevado a numerosas marcas a apostar por materiales reciclados, procesos de producción responsables y modelos de economía circular.

Así que, la próxima vez que te abroches (o decidas no abrocharte) un ajustador, recuerda que esta pieza carga con bastante trayectoria. Desde el improvisado “accidente” de Mary Phelps Jacob hasta los laboratorios de biomateriales del presente, su pasado también es un espejo de la emancipación femenina, de los caprichos de la moda y de la búsqueda incansable de comodidad e identidad. Una prueba de que, a veces, las mayores revoluciones no se planifican en un tablero de diseño, sino que nacen, literalmente, de un buen “sostén” … o de la falta de uno.