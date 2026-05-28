Moda “sencilla”, elegancia a tope

La etapa estival apuesta por prendas amplias, faldas con “carácter” y una distinción que combina comodidad, minimalismo y sofisticación sin estridencias

Durante años la industria fashion nos vendió la idea de que vestir bien exigía algún tipo de sacrificio físico, emocional y, casi siempre, financiero. Tacones capaces de destruir tobillos, bolsos del tamaño de una aceituna y prendas tan ajustadas que respirar parecía un lujo secundario.

Pero algo empezó a desplazarse. El verano de 2026 llega con una propuesta razonable. Y en Cuba eso tiene sentido: por muy refinado que alguien desee lucir, el calor impone una lógica práctica.

Los posibles diseños globales para el periodo veraniego se caracterizarán por la ropa ligera, fácil de llevar y cómoda. En este sentido, la revista Marie Claire resume buena parte del fenómeno con una frase sencilla: work smarter, not harder. Traducido al lenguaje cotidiano: nadie quiere invertir cuarenta minutos acomodándose una blusa imposible solo para salir a tomar café.

Las gafas oversized regresan como accesorio. / voguearabia.com Los tops estructurados con botones joya y referencias orientales se consolidan entre las piezas clave de la temporada. / quien.com

El street style atraviesa hoy una reconciliación entre elegancia y bienestar. Ya no domina aquella obsesión por impactar a cualquier precio; el verdadero lujo consiste en transmitir naturalidad mientras se simula lo espontáneo. Aunque, claro, detrás de esa aparente simpleza suele existir bastante cálculo.

Las piezas visibles incluyen las llamadas personality skirts: faldas con brillo, flecos, volumen o detalles teatrales que convierten el resto del conjunto en algo sobrio.

También regresan las transparencias, porque la industria jamás renuncia del todo al dramatismo. La diferencia radica en que ahora hacen menos ruido: capas ligeras, tejidos translúcidos y superposiciones discretas para sugerir más de lo que muestran.

Los tejidos artesanales y las texturas románticas refuerzan la estética vintage reinterpretada. / media.glamourmagazine.co.uk

Por supuesto, la nostalgia marca el ritmo. Persisten las referencias bohemias, el minimalismo noventero, los vestidos lenceros y las prendas oversized. Sin embargo, incluso las propuestas llamativas pierden agresividad visual.

La historia ayuda a entender este giro. Después de décadas oscilando con esos excesos maximalistas y minimalismos casi clínicos, la ropa suele reaccionar al agotamiento colectivo. Cuando el mundo acelera demasiado, el vestir busca descanso; cuando la imagen se satura, surge el deseo de simplificar… si de moda hablamos.

Las siluetas ligeras y femeninas dominan el verano con vestidos mini de inspiración noventera y cuadros vichy. / whowhatwear.com

Se convierten en protagonistas absolutos los volantes, capas y drapeados que aportan movimiento y romanticismo. / glamour.com

El verano de este calendario responde a esa necesidad: verse bien sin fingir que la vida entera gira alrededor del outfit.

El mismo street style —ese ecosistema obsesionado con sorprender fotógrafos— privilegia ahora prendas amplias, colores suaves, tejidos naturales y mezclas fáciles de adaptar. Bermudas elegantes, vestidos vaporosos, trajes ligeros y zapatillas discretas empiezan a dominar las pasarelas de la cotidianidad.

La ironía descansa en que esta estética “sin esfuerzo” probablemente requiera mucho detrás. ¿El ideal? Suponer ser alguien impecable que jamás corre detrás de una guagua. Una fantasía hermosa, aunque poco compatible si usted debe aventurarse al transporte público cubano.