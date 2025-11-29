Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Ni muertos ni olvidados
Fotos: Florentino Acosta
Ni muertos ni olvidados
Fotos: Florentino Acosta

Ni muertos ni olvidados

Bohemia

Bohemia

Bohemia

Bohemia

Por FLORENTINO ACOSTA

"… Cuando se muere

En brazos de la patria agradecida,

La muerte acaba, la prisión se rompe;

¡Empieza, al fin, con el morir, la vida!"

José Martí

El 27 noviembre de 1871 se produjo el fusilamiento de 8 estudiantes de Medicina, acusados falsamente de haber profanado la sepultura del periodista español Gonzalo Castañón. Este incidente quedó inscrito en la historia como la máxima expresión de la feroz represalia que la metrópoli desató contra los independentistas cubanos. La memoria de dichos estudiantes ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo de lucha por la justicia y la libertad. BOHEMIA invita a partir de este fotorreportaje a rendirles perpetuo homenaje.    

