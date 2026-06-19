Ni renuncia ni desvío: el socialismo que necesitamos

Comercio, inversión extranjera, agricultura, turismo, transporte, banca y finanzas, entre otros sectores, se abren a nuevas dinámicas productivas. La Asamblea Nacional del Poder Popular respalda las decisiones impulsadas por el Partido y el Gobierno y hace un llamado a una implementación ágil, participativa, y libre de miedos y burocracia

Bajo la premisa de que cambiar no es negar el socialismo, sino defenderlo en las condiciones reales del país, sesionó este jueves 18 de junio en La Habana la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

En una jornada que contó con la presencia del primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y la participación virtual del General de Ejército Raúl Castro Ruz, los diputados analizaron un profundo plan de transformaciones económicas y sociales. Las medidas, ampliamente debatidas, han sido concebidas para flexibilizar la gestión empresarial, oxigenar las finanzas y elevar la calidad de vida del pueblo frente a la compleja coyuntura nacional e internacional marcada por el recrudecimiento del bloqueo económico financiero, comercial y energético impuesto por Estados Unidos.

Este abanico de medidas busca romper amarras burocráticas y estimular la integración de todos los actores en la construcción de un país más próspero y sostenible.

Raúl estuvo allí

​El secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, dio lectura a un mensaje a nombre de Raúl Castro Ruz, quien indicó que fue consultado y estaba plenamente de acuerdo con las medidas presentadas. El General de Ejército y diputado expresó su convicción de que del análisis colectivo, e incluso de las discrepancias, siempre emergen las mejores ideas.

El líder de la Revolución Raúl Castro avaló con su firma el proyecto propuesto.

​En tal sentido, orientó que el hecho de adelantarles su aprobación no debía limitar la participación de los diputados con el interés de enriquecer el contenido y construir el consenso necesario en este trascendental momento de nuestra historia, pues acometer estas acciones es hoy lo que más conviene y necesita la Revolución. Asimismo, alertó que tan importante como la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación de forma adecuada y oportuna, exigiendo actuar «con los pies y los oídos pegados a la tierra» y tener en cuenta las opiniones de la población.

​El alcance de las transformaciones

​El primer ministro Manuel Marrero Cruz detalló que el documento presentado recoge 176 propuestas, agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país. Explicó que se recibieron 390 propuestas iniciales, aceptándose el 66.7 por ciento, mientras que el resto se corresponde con el proceso de implementación y otros aspectos que no constituyen transformaciones en sí mismas. Como resultado del análisis realizado en el Buró Político, fueron incorporadas 69 recomendaciones al texto final

Sin eludir la autocrítica, el Jefe de Gobierno reconoció errores e insuficiencias propias, pero subrayó que el recrudecimiento de las sanciones a partir de mediados de 2019, reforzado en enero de 2025, incidió determinantemente en los resultados de las transformaciones iniciadas desde el VI Congreso del Partido.

Con el propósito de sustentar el camino propuesto, Marrero Cruz recurrió a Fidel al mencionar que en 1993, en pleno período especial, el Comandante en Jefe advertía que la dramática situación del mundo unipolar obligaba a hacer lo que de otra forma nunca se habría hecho.

Bajo ese principio de hacer lo necesario para conservar lo esencial, las medidas propuestas incluyen la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el fomento de la inversión extranjera y la admisión de mecanismos de mercado como instrumento de asignación de recursos, acciones que, según enfatizó, no constituyen una desviación del proyecto socialista, sino que responden a la lógica propia de su desarrollo.

Cuba se encuentra en el período histórico de la construcción del socialismo, guiados por las ideas de Fidel y Raúl, con el propósito esencial de mejorar la calidad de vida de los compatriotas y lograr que cada cubano aporte a la edificación de una nación próspera y sostenible, agregó el Jefe de Gobierno.

Entre las principales decisiones transversales y sectoriales anunciadas, destacan las siguientes:

​Empresa, inversión y comercio

En este ámbito se ampliarán las formas de sociedad en la organización de empresas privadas, lo que incluye la creación de sociedades anónimas por acciones. Asimismo, de 125 actividades económicas hasta ahora no autorizadas para los actores no estatales, se eliminarán 70 prohibiciones. Un paso trascendental será el autorizo para el comercio exterior sin intermediación del Estado a campesinos y a las formas de gestión no estatal, que podrán importar directamente —incluyendo combustibles—, comercializar y exportar sus producciones.

Además, se autoriza la entrada de cadenas de tiendas internacionales, marcas y franquicias al país, y se elimina la obligatoriedad de utilizar entidades empleadoras estatales en la contratación de personal. A la par, los precios dejarán de establecerse de manera administrativa y comenzarán a formarse según las dinámicas del mercado.

​Sistema bancario y financiero

La modernización del sector financiero es otro pilar fundamental. La banca privada operará bajo la supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) en igualdad de condiciones regulatorias que la banca estatal. Se establece la creación de instituciones financieras, bancarias o no bancarias, de capital privado —ya sea nacional o extranjero— para el otorgamiento de microcréditos, y se le concederá a la plataforma Transfermóvil la licencia de institución financiera no bancaria.

De igual forma, se eliminarán de manera definitiva los límites en las transferencias bancarias y las extracciones de efectivo para personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.

​Esto se complementará con la apertura de cuentas en divisas sin necesidad de autorización administrativa previa y la supresión de las restricciones a los pagos en divisas entre los negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales. El paquete incluye, además, la implementación de un marco regulatorio en el uso de activos virtuales y tecnologías financieras aplicadas a cobros y pagos, así como la creación de la figura de «agente de pago de última milla» en la formalización de los flujos de remesas mediante canales privados.

A nivel macroeconómico, el país actualizará su estrategia para el tratamiento de la deuda externa y el sistema de tasas de interés, abarcando los bonos soberanos.

Ámbito laboral y reforma salarial

En el plano social, una de las decisiones de mayor impacto es la implementación de una reforma salarial integral que prioriza al sector presupuestado, considerado el más vulnerable en el escenario actual. Esta medida beneficiará directamente al 51 % de los trabajadores del país —donde se concentran los sectores que sostienen las conquistas sociales de la Revolución— mediante un incremento del salario mínimo, el cual pasará de 2100 a 3210 pesos.

Aunque se reconoce que la cifra aún es insuficiente frente a las necesidades, representa un aumento acorde a las posibilidades financieras reales del Estado. Este primer paso traerá consigo la actualización de todos los grupos de la escala salarial. La decisión entrará en vigor en el mes de julio, por lo que los trabajadores percibirán el beneficio en su cobro de agosto.

Asimismo, se aclaró que, si bien la reforma se centra en el sector presupuestado, impactará positivamente en todo el sistema empresarial; ya que, aunque las empresas mantienen la facultad de definir sus propios esquemas de pago, a partir de ahora deberán asumir de forma obligatoria este nuevo monto como la base mínima para sus plantillas

​Turismo y sector inmobiliario

En la revitalización de la industria del ocio y la construcción, las medidas adicionan nuevas modalidades de negocios, como las empresas mixtas y los contratos de administración, aplicables a todas las actividades turísticas, abarcando arrendamientos y concesiones de áreas. Estas modalidades podrán implementarse en los cayos, las zonas patrimoniales de La Habana Vieja y Trinidad, las marinas y en todos los destinos turísticos del archipiélago.

Se prevé la inclusión en la Cartera de Oportunidades de diversas áreas del país como Zonas de Desarrollo Económico con regímenes especiales, y se autorizará el desarrollo inmobiliario mediante gestión privada e inversión extranjera. Igualmente, se da luz verde a las formas de gestión no estatal para operar agencias de viajes, rentas de autos y servicios de guías turísticos.

Transformaciones energéticas

En el estratégico sector energético, el documento traza una ruta hacia la sostenibilidad y la participación multisectorial. Destaca la autorización a los capitales privado y extranjero a que participe en la importación y comercialización de combustibles, abarcando incluso la red minorista.

Como parte de esta reestructuración, se ampliará la gestión de los servicentros (incluidos los móviles), exigiéndoles la incorporación de sistemas fotovoltaicos con acumulación con el fin de lograr su independencia del Sistema Electroenergético Nacional, a la par que se estimulará la creación de solineras para la carga de vehículos eléctricos.

Con el fin de respaldar este cambio, se diseñarán líneas de financiamiento y créditos flexibles dirigidos a personas naturales y jurídicas. El listado también autoriza a las empresas estatales a utilizar plataformas extranjeras para el pago en la compraventa de combustibles e introduce nuevos mecanismos fiscales: se aplicará un impuesto de hasta un 1 % a la importación de combustible para inventarios operacionales, pero se reducirán los tributos —en un monto equivalente a la inversión— a aquellos actores que instalen fuentes renovables como parte de su responsabilidad social en centros de cuidados, de servicios a la población o en el alumbrado público.

Transporte y movilidad

A favor del parque automotor y fomentar la sostenibilidad, se eliminarán las restricciones y los plazos establecidos para la adquisición de vehículos por actores económicos y personas naturales.

Se autorizará a la población la importación directa y sin carácter comercial de autos 100% eléctricos, exonerándose del pago de impuestos y aranceles siempre que el vehículo se acompañe de una estación de carga alimentada por una fuente de energía renovable.

Finalmente, se permitirá la importación directa de partes y piezas, con carácter comercial, destinadas al ensamblaje y la comercialización de vehículos eléctricos, tales como ciclomotores, motocicletas y triciclos.

Autonomía municipal y desarrollo local

Un pilar fundamental de estas transformaciones es la descentralización profunda de competencias hacia los municipios. Los gobiernos locales asumirán el control directo de su planificación estratégica, el ordenamiento territorial y urbano, los servicios comunales y la garantía de la soberanía alimentaria y nutricional.

Los territorios recibirán facultades sin precedentes de modo que puedan potenciar el desarrollo económico local: diversificar su tejido productivo integrando a todos los actores económicos —incluyendo a cubanos residentes en el país y en el exterior—, tendrán la posibilidad de exportar, importar, generar y retener divisas, así como estimular y gestionar directamente la inversión extranjera.

Esta autonomía se sustentará, además, en el traspaso total de la gestión administrativa, y de recursos humanos, presupuestarios, financieros y tributarios a las instancias locales.

​Parlamentarios opinan

​Durante el debate, los diputados respaldaron de forma unánime las propuestas. Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, catalogó el momento como histórico frente al cruel bloqueo impuesto por Estados Unidos, e instó a un cuidadoso y meticuloso proceso de implementación en el camino de transformar la situación actual preservando la soberanía nacional, las conquistas sociales y el proyecto socialista.

​A su vez, el diputado Carlos Miguel Pérez aportó una visión crítica y autocrítica, afirmando que no todo es bloqueo, pues existen trabas puestas internamente que ahora corresponde eliminar. Pérez aseveró que cambiar no es negar el socialismo, sino defender las condiciones reales del país en la construcción de un modelo sostenible. Sentenció que, para repartir riquezas, primero hay que crearlas.

Advirtió que el mayor riesgo no es cambiar demasiado, acaso cambiar a medias; además, enfatizó la urgencia de no subir los precios sin atender el nivel de salarios y pensiones, así como la necesidad de proteger a quienes ejecutan estas transformaciones.

​Por su parte, Emilio Interián Rodríguez centró su intervención en la urgencia de desburocratizar la agricultura. Subrayó que reducir la importación de alimentos, producir más dentro de fronteras y aumentar el valor agregado nacional es vital para bajar los costos. Asimismo, hizo especial énfasis en la necesidad de saldar las deudas contraídas por el Estado con los productores, especialmente aquellos que producen fuera de la capital, como primer paso indispensable en el camino de la recuperación de los índices productivos.

Díaz-Canel: Cuba cambia para levantarse

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo un llamado importante: «Al que quiera construir con Cuba… aquí tienes tu casa y la puerta abierta».

Al cierre de la sesión, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigió un mensaje «fundamentalmente al heroico pueblo cubano», al cual, recordó, los diputados tienen «el deber y el honor de representar». El mandatario reconoció que la nación vive «las horas más difíciles de este siglo» y que existe la «histórica responsabilidad de salvarla», apelando al concepto de Fidel Castro sobre la necesidad de «cambiar todo lo que tiene que ser cambiado».

El Jefe de Estado enmarcó la crisis cubana en un contexto internacional donde la situación responde a factores internos, mas también a un entorno global marcado por conflictos, la crisis del multilateralismo y el uso del sistema financiero como arma política. Al bloqueo estadounidense lo describió un “castigo bárbaro, inmerecido e insostenible”, agravado por la persecución financiera, que afecta “cada gota de combustible, cada medicamento, cada producto alimenticio, cada pieza y cada tecnología que el país necesita”.

Esa realidad, dijo, obliga a una respuesta diferente, “no podemos pensar y actuar como en tiempos normales porque no son tiempos normales”.

Defendió la legitimidad del proceso de cambios aprobados, dejando claro que no se trata de improvisaciones. “Todo lo aprobado hoy llegó aquí con el respaldo de sucesivos análisis, debates y programas de gobierno”, afirmó, y subrayó que las transformaciones “no contravienen la Constitución”.

En cuanto a la tierra ociosa, lanzó una advertencia: “cada pedazo de tierra que hoy está cubierto de marabú tendrá que producir o entregarse a quien esté dispuesto a hacerlo”. Y quienes decidan invertir en el país, cubanos de dentro o fuera del país, el mensaje fue de puertas abiertas: “quienes inviertan y trabajen con seriedad tendrán seguridad y estabilidad”.

Asimismo, ratificó que la empresa estatal seguirá siendo el pilar de la economía, mas con mayor autonomía, y extendió una invitación a todos los cubanos: «Al que quiera construir con Cuba… aquí tienes tu casa y la puerta abierta».

Un punto neurálgico de su intervención fue el llamado a la participación ciudadana. «Confíen, pero exijan. Acompáñenos, pero fiscalícenos», solicitó, tras advertir sobre la necesidad de generar oportunidades dentro del país para frenar la emigración juvenil.

En mensaje a la administración estadounidense, el presidente aseveró: «Sin odio, pero sin miedo: si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, déjenlo vivir».

El discurso concluyó con una convocatoria a la acción transformadora: «A ese pueblo no lo convocamos solo a resistir, lo convocamos a crear, producir, transformar y prosperar».