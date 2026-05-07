Nueva etapa en la relación Estado-ciudadanía

La publicación en la Gaceta Oficial de nuevas leyes elimina trabas históricas, impulsa la migración circular y refuerza los vínculos con la diáspora y la inversión extranjera

En una jornada calificada de trascendental para el ordenamiento jurídico de la nación, autoridades cubanas anunciaron desde el Centro de Prensa Internacional, la publicación en la Gaceta Oficial de las nuevas leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería, junto a sus respectivos reglamentos.

La información trascendió en conferencia de prensa ofrecida por el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior, y Malluly Díaz Medina, funcionaria de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre).

De acuerdo con lo expuesto por ambos funcionarios, las normas son el resultado de un amplio proceso de análisis y concertación institucional donde participaron 37 organismos, con el propósito de asegurar su coherencia con la realidad nacional e internacional, así como de enriquecer su alcance y contenido.

La entrada en vigor inmediata de estas normas marca el inicio de un escenario legal renovado para cubanos y extranjeros residentes o interesados en Cuba, al eliminar trabas históricas y agilizar la relación con el Estado. La decisión de aplicarlas sin dilación responde a la urgencia de implementar políticas tendientes a favorecer la circularidad migratoria y la inserción económica.

Con la publicación en la Gaceta quedan derogadas normativas anteriores no ajustables a la realidad demográfica y social del país, y abre paso a un marco más flexible y acorde con la dinámica de la población cubana.

En este nuevo contexto, se incorpora el concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a las personas –cubanas o extranjeras– que permanezcan en el país más de 180 días acumulados al año. Asimismo, se incluye a quienes, aun sin cumplir este requisito temporal, puedan demostrar arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales.

El primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la DIIE del Ministerio del Interior, informó sobre la entrada inmediata en vigor de las normativas. /Gilberto Rabassa

Otro de los anuncios fue la eliminación del requisito de permanencia en el exterior por un máximo de 24 meses para mantener la residencia en Cuba. Con esta modificación, los nacionales residentes fuera del país podrán conservar sus derechos y propiedades sin la presión de dicho límite temporal, una medida encaminada a reconocer la realidad de una comunidad cubana transnacional.

En cuanto a la ciudadanía, se introduce el concepto de ciudadanía efectiva: esto permite a los ciudadanos cubanos poseer otra nacionalidad sin perder la cubana. No obstante, se mantiene la obligación de utilizar la ciudadanía cubana en los actos jurídicos que se realicen dentro del territorio nacional. Además, el marco legal regula con mayor precisión los procesos de adquisición, renuncia, pérdida, privación y recuperación de la ciudadanía.

La Ley de Extranjería introduce cambios relevantes enfocados en el desarrollo económico. Entre ellos, destaca la creación de nuevas categorías migratorias, como la de “Inversor y de Negocios”, dirigida a ciudadanos extranjeros interesados en establecerse en el país con el objetivo de impulsar proyectos productivos y así dinamizar la economía nacional y ofrecer mayor seguridad jurídica a la inversión foránea.

Malluly Díaz Medina, funcionaria de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, aseguró que el nuevo marco legal fortalece los vínculos entre la nación y sus ciudadanos. /Gilberto Rabassa

Durante el encuentro también se informó que las estructuras de Identificación, Inmigración y Extranjería están capacitadas para su implementación inmediata.

Cuba cierra un ciclo de elaboración y consulta, y da paso a una etapa centrada en la implementación. Las nuevas leyes ordenan los flujos migratorios y fortalecen los vínculos entre la nación y sus ciudadanos, dentro y fuera de sus fronteras, en función de un modelo de desarrollo más inclusivo y conectado con el mundo.