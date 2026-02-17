Nuevas reglas para un viejo problema

El anteproyecto de la Ley de la Vivienda plantea una diversificación de las formas de acceso y prioriza a los sectores más vulnerables en medio de un complejo escenario habitacional

Hablar de vivienda en Cuba es hacerlo sobre una preocupación cotidiana para miles de familias. El deterioro progresivo del fondo habitacional, los daños provocados por eventos climatológicos, la falta de recursos constructivos y el crecimiento urbano desordenado han convertido el acceso a un hogar digno en uno de los desafíos sociales más sensibles del país.

En ese escenario se inserta el Anteproyecto de la nueva Ley de la Vivienda, actualmente sometido a consulta popular, con la intención de actualizar un marco legal cuya base principal data de finales de los años 80. Con el paso del tiempo fue acumulando modificaciones y disposiciones dispersas.

La propuesta aspira a simplificar trámites, ordenar procedimientos y adaptar las normas a la realidad económica y social actual, entendiendo la vivienda no solo como un inmueble, sino como parte de un entorno urbano seguro y habitable.

Una ley para tiempos distintos

La legislación vigente fue diseñada bajo condiciones muy distintas a las actuales. Hoy intervienen nuevos actores económicos, existen diversas formas de gestión y la dinámica demográfica también ha cambiado. El anteproyecto propone integrar en una sola norma todo lo relacionado con la construcción, rehabilitación, financiamiento, uso y transmisión de viviendas, además de reforzar la conexión entre política habitacional y planificación territorial.

La intención es pasar de soluciones aisladas a una visión integral del hábitat, donde vivienda, servicios, urbanismo y comunidad formen parte de una misma estrategia.

Más opciones de acceso a una vivienda

El anteproyecto propone integrar en una sola norma todo lo relacionado con la construcción, rehabilitación, financiamiento, uso y transmisión de viviendas, además de reforzar la conexión entre política habitacional y planificación territorial. /micons.gob.cu

Uno de los cambios más visibles es la diversificación de las vías de acceso a la vivienda. El documento reconoce que no todas las familias enfrentan la misma situación y se requieren respuestas diferentes. Se impulsa la rehabilitación de edificios existentes, la conversión de inmuebles administrativos en viviendas, el fortalecimiento del alquiler como alternativa habitacional y el desarrollo de proyectos colectivos de construcción.

Al mismo tiempo, se refuerza la seguridad jurídica de la propiedad y se simplifican procedimientos en la legalización de viviendas construidas por esfuerzo propio, una práctica extendida en el país.

Atención diferenciada

El anteproyecto prioriza la atención a personas y familias quienes viven en condiciones precarias o enfrentan situaciones de vulnerabilidad, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica o núcleos familiares con escasos recursos económicos.

También se incluyen programas dirigidos a jóvenes entre 18 y 30 años. Este grupo enfrenta grandes dificultades para independizarse y acceder a una vivienda propia. Las intervenciones en barrios precarios y asentamientos informales adquieren un carácter integral, pues no solo se trata de reparar viviendas, sino de mejorar servicios, infraestructura y condiciones de vida con participación comunitaria.

Financiamiento, rehabilitación y futuro

La propuesta reconoce asimismo que la solución del déficit habitacional no puede recaer únicamente en el presupuesto estatal, de ahí que abre espacios a la participación de diversos actores económicos y promueve la diversificación de fuentes de financiamiento. Se incluyen mecanismos como el crédito hipotecario y se estimula la actividad inmobiliaria para generar recursos destinados a la vivienda social; al mismo tiempo se busca fortalecer la gestión y mantenimiento de edificios mediante fórmulas de autofinanciamiento.

El texto insiste en que no basta con construir nuevas viviendas. Una parte importante de la solución pasa por conservar y rehabilitar el fondo habitacional existente. El rescate urbano integral permite recuperar edificaciones deterioradas, mejorar infraestructuras y aprovechar mejor el suelo citadino sin desplazar a las comunidades que ya habitan esos espacios. Se trata de reparar, adaptar y modernizar lo construido, alternativa más viable en medio de las actuales limitaciones económicas.

Entre las novedades que pueden impactar directamente en la vida cotidiana destaca el reconocimiento de la posibilidad de poseer hasta dos viviendas en propiedad; es decir, incluir una vivienda de descanso, bajo regulaciones específicas.

Se fortalece el alquiler como alternativa habitacional y se permite el subarrendamiento en determinados casos, al tiempo que se eliminan trámites innecesarios en el reconocimiento de la propiedad. También se impulsa la construcción por vías colectivas, tal es el caso de cooperativas y microbrigadas, ofreciendo facilidades a quienes participan en estas modalidades, y promueve la conversión de inmuebles en desuso hacia fines habitacionales.

Se establecen igualmente programas especiales para barrios precarios que incluyen subsidios, legalización de viviendas y apoyo en su rehabilitación, junto con regulaciones destinadas a evitar la especulación con viviendas subsidiadas y una mayor participación comunitaria en la solución de problemas habitacionales.

Otra de las novedades del cuerpo legal es que se suprime la pérdida de viviendas como consecuencia de la salida definitiva del país. A partir de ahora, los cubanos que fijen residencia permanente en el extranjero podrán conservar, heredar y transferir sus propiedades sin que ello implique perderlas. Con esta decisión se elimina una preocupación que persistió durante años y se reconocen a los emigrados los mismos derechos patrimoniales que a quienes viven en Cuba.

Debate ciudadano

La consulta popular ofrece la oportunidad de enriquecer el proyecto a partir de la experiencia de quienes enfrentan a diario las dificultades para construir, reparar o acceder a una vivienda. A partir de criterios, preocupaciones y sugerencias, es una invitación abierta a que cada cubano aporte a la construcción colectiva de un documento clave para el futuro de la nación, porque la vivienda es un factor determinante en la estabilidad familiar, calidad de vida y desarrollo comunitario. La población puede enviar sus opiniones al correo electrónico: consultaleyvivienda@oc.micons.gob.cu y a través de las páginas y canales oficiales del Ministerio de la Construcción.

De aprobarse, la nueva Ley de la Vivienda sustituiría a la actual Ley General de la Vivienda, establecida desde 1988, y a un amplio grupo de decretos, resoluciones y regulaciones que durante años fueron modificando y complementando esa normativa original.

Pese a que a legislación actual permitió ordenar durante décadas la política habitacional del país, con el paso del tiempo fue objeto de múltiples ajustes para responder a nuevas realidades. Esa acumulación de cambios terminó generando dispersión normativa, procedimientos complejos y dificultades en la aplicación práctica de muchas disposiciones.

El nuevo anteproyecto busca precisamente unificar y actualizar todo ese marco legal en un solo cuerpo jurídico, incorporando las transformaciones económicas, la aparición de nuevos actores en la gestión de la vivienda, las distintas formas de propiedad y la necesidad de articular la política habitacional con el desarrollo urbano y territorial.